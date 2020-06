C'est quoi ton programme pour la journée ?

Une femme demande à un homme « C'est quoi ton programme pour la journée ? ». L'homme répond « Avec un pote, on va chez l'opticien pour nous acheter des lunettes ». Elle enchaine en demandant « Et après ça ? » et il répond « Après, on verra... »

blague bulle conversation