La récréation depuis le 11 mai #coronavirus

Vous aimez le site, affichez les pubs :)

Le 12 mai 2020, Lionel Top, journaliste à BFMTV est allé dans une école maternelle pour voir comment les enfants respectaient la distanciation sociale pendant la récréation. L’équipe pédagogique a dessiné au sol des carrés pour les plus petits. Les enfants pouvaient danser jouer sauter et rire ensemble, mais devaient rester dans leur carré. Des images qui peuvent attrister, mais Lionel explique que les enfants n'ont jamais vu ça comme une punition et n'étaient pas malheureux.

carre coronavirus distance ecole enfant recreation