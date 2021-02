L'importance des diplômes

Pendant un entretien d'embauche en visio, un recruteur est impressionné par le nombre de diplômes accrochés sur le mur du candidat. Il décide de l'embaucher. Heureux, le candidat lève les bras et on découvre la supercherie du fond vert. Une BD réalisé par The Jenkins

