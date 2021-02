Le saviez-vous ? Le 30 juin 1559, la France invente le premier test PCR

Vous aimez le site, affichez les pubs :)

Le saviez-vous ? Le 30 juin 1559, la France invente le premier test PCR. Cette image représente en réalité un tournoi datant du 30 juin 1559 où Henri II, Roi de France, a été mortellement blessé. À l'occasion du double mariage d'Élisabeth de France avec Philippe II d’Espagne et de Marguerite de France, un tournoi a été organisé dans une rue de Paris. Pendant une joute contre Gabriel de Lorges, comte de Montgommery, la lance de ce denier s'est brisé et une écharde a traversé le heaume de son adversaire et transpercé son oeil. Henri II est mort le 10 juillet dans d'atroces souffrances.

coronavirus covid henri joute lance oeil pcr test