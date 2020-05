Table de pique-nique pour écureuil

Rick Kalinowski a fabriqué une table de pique-nique pour un écureuil. Il a eu l'idée en regardant les écureuils dans son jardin pendant le confinement. Il a installé la table sur sa clôture en bois et quelques heures plus tard, il a eu son premier visiteur. Il a pris l'écureuil en photo et elle a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Rick n'a pas perdu le nord, il a créé une boutique en ligne où il est possible d'acheter ses petites tables de pique-nique

