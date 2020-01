Sexisme dans les commentaires et choix des articles

Je suis accro Inscrit: 07/12/2004 12:39 Post(s): 1359 Karma: 595

C'est une catastrophe. Dans tous les articles, il y des commentaires dégradants. On voit de plus en plus perler des emotes 15-18 JVC aussi, c'est une catastrophe. Le site est devenu une horreur depuis quelques années niveau membres, chaque fois que je veux aller poster un commentaire sur un article, je lis les commentaires et je ferme le site.



Je pense être un des plus vieux membres du site à encore venir quotidiennement, mais sérieusement j'en ai ras le cul. Y a visiblement une très, trop grosse tolérance à ce genre de commentaires, et on se retrouve avec @Koreus qui nous remet des articles dignes des articles de 2002 (cf récemment la femme qui plonge dans l'eau glacée, aucune utilité, on se croirait revenu à la première page du site...)



@Koreus, t'as dépassé les 50 ans, t'as un devoir d'éducation sur les nouvelles générations... Je comprends pas.



Bref, j'en ai ma claque. Si un modérateur veut bien supprimer mon compte, merci.

Contribution le : Aujourd'hui 10:16:23