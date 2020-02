Options du sujet Imprimer le sujet

MikeDelorme La Tempête Dennis en Bretagne, rafales puissantes à 130 km/h 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10/2019 19:17 Post(s): 17



J'ai filmé la tempête Dennis en Bretagne, en voici un petit aperçu.



<iframe width="560" height="315" src=" Coucou!J'ai filmé la tempête Dennis en Bretagne, en voici un petit aperçu. https://www.youtube.com/embed/laWNpT8soQU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Contribution le : Aujourd'hui 18:38:47

MikeDelorme Re: La Tempête Dennis en Bretagne, rafales puissantes à 130 km/h 0 #3

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10/2019 19:17 Post(s): 17 Un modérateur peut-il effacer ce post? Je me suis planté pour envoyer ma vidéo.Désolé, et merci d'avance.

J'ai envoyé un autre post avec le lien de la vidéo, car je n'arrive pas à l'insérer ...

Contribution le : Aujourd'hui 18:52:41