kokorico

Je viens d'arriver Inscrit: 23/09 11:11:45 Post(s): 3 du coup je voudrais prendre un forfait pour la Suisse car j'ai des hors forfaits ces derniers jours... même si j'utilise un maximum le wifi. Connaissez-vous des bons plans pour des forfaits internationaux ? j'ai l'impression que la Suisse n'est pas toujours incluse dans ce type de proposition... je veux bien vos retours ça pourrait m'aider ! Merci Bonjour à tous, je viens de débuter une formation en Suisse et je vais rester la bas une année...mon forfait n'est pas adapté à ce pays bien entendudu coup je voudrais prendre un forfait pour la Suisse car j'ai des hors forfaits ces derniers jours... même si j'utilise un maximum le wifi. Connaissez-vous des bons plans pour des forfaits internationaux ? j'ai l'impression que la Suisse n'est pas toujours incluse dans ce type de proposition... je veux bien vos retours ça pourrait m'aider ! Merci

Adr1enb Re: choisir un forfait international

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 7942 Karma: 1488 @kokorico



Bascule chez Sosh, la Suisse est inclus

TheLord Re: choisir un forfait international

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3958 Karma: 2543 La question importante est sur quoi tu as les hors forfait ?



La Data ou la téléphonie ?

