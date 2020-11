Félicitation pour le lock

Je m'installe Inscrit: 13/04 14:12:50 Post(s): 238 Karma: 105

Milot Ouai, ben voilà. Mais je voulais le dire, au bar.

Heureusement, les topic restent consultables. De quoi garder la trace des méthodes.



@Hebus25 Il y des choses dont il est bon de dire. ça a été fait. Je ne vais pas continuer plus loin, c'est inutile.

Pour le topic, et j'en resterai là, on a eu 4 pages de discussion d'amélioration, de pourquoi, comment, d'analyse de la problématique.

Et en page 5, une vidéo d'un CRS en manifestation qui n'a pas le dessus. C'est là que ça a dérapé, c'était hors-sujet et ça a mis le feu à un topic où tout marchait bien (au point de tromper les pronostiques de 2 ténors). Et c'est là que j'ai contacté les modo pour limiter le Hors sujet. Hier déjà, puis je réitère aujourd'hui, il lock...

Si c'est "trop réagir" que de se tourner vers la modération pour qu'elle calme le jeu...



Citation : Si tu n'es pas content de la gestion du forum, rien ne t'oblige d'y rester.

Navré, je vadrouille sur Koreus depuis 2009 et j'estime comme utile de dire quand quelque chose dérape. De même que de demander des information par mp, ce que j'ai fait.

