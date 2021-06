Options du sujet Imprimer le sujet

bonbons Demande d'aide pour vous donner une vidéo. 1 #1

Je m'installe Inscrit: 18/03/2015 13:00 Post(s): 146 Karma: 68

La vidéo est déjà passée :



Tremblement de terre à Strasbourg samedi 26 juin 2021 Est ce qu'il y a un chef qui pourrait m'aider? c'est inséré ?La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic230114.html Tremblement de terre à Strasbourg samedi 26 juin 2021

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:18

AlTi5 Re: Demande d'aide pour vous donner une vidéo. 0 #2

Je poste trop Inscrit: 16/05/2006 22:25 Post(s): 11865 Karma: 2400 Il y a quoi à voir ? Je crois que ton chat, c'est frotté contre ta caméra !

Contribution le : Aujourd'hui 20:04:38