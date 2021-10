Besoin D'aide

Je m'installe Inscrit: 01/12/2004 16:50 Post(s): 192 Karma: 355

Bonsoir,



Cela fait longtemps que je traîne sur ce forum sans vraiment m'investir.

Cependant, j'ai compris quelque chose de très important pour moi ce week-end



Quand j'étais petit, il m'est arrivé quelque chose de moche.



Je ne suis pas encore en mesure de mettre des mots dessus, j'y travaille et je suis suffisamment bien entouré pour arriver à m'en sortir.



Mais je vais faire appel à la mémoire des plus vieux d'entre vous.



Fin des années 70. Vers 78 ou 79, il y avait une émission à la télé ou à la radio (Pour l'instant je suis incapable de dire si c'était l'un ou l'autre car le souvenir n'est remonté que de manière sonore et non visuelle ainsi cela pourrait être aussi bien une émission qui passait à la télé ou à la radio)



Et pendant que cette émission passait, quelqu'un m'a fait du mal.



Durant plus de 40 ans j'ai enfui ce souvenir au plus profond de moi et toujours nié son existence mais maintenant il remonte et il doit sortir.



Dans l'émission dont je me souviens il y avait des célébrités de l'époque qui s'affrontaient dans des épreuves et, visiblement, on était en train d'annoncer les finalistes.

Les 4 premiers avaient été qualifiés d'office et là c'était le résultat de l'épreuve qui annonçait quelles étaient les deux autres célébrités qui allaient rejoindre les 4 premières en finale.



Je veux - je dois - clarifier ce souvenir et réussir à retrouver quelle était cette émission, afin de me reconstruire



Si vous voulez censurer ce post, faites le, mais cela serait une erreur.



J'ai vraiment besoin d'évacuer ce souvenir de ma mémoire primale pour le conceptualiser et pouvoir ainsi l'exprimer et par là même le dompter et le dominer



Toute information/aide que vous pourrez m'apporter me serait inestimable.

Contribution le : Aujourd'hui 20:05:47