Problème taille icône

Soudainement, sans trop savoir pourquoi (et surement à cause d'une fausse manip' de ma part ), mes icônes sur mon bureau ont pris plus de place sans forcément être plus grande. La zone cliquable a doublé, et l'espace verticale entre deux icônes a aussi doublé.



Windows 11

Affichage: icônes moyennes (changer ne rapproche pas les icônes)

Alignement: grille

Mise à l'échelle: 100% (changer ne rapproche pas les icônes)

Résolution: 1920x1080 (changer ne rapproche pas les icônes)

Un redémarrage n'a pas modifié la situation.



J'aimerais que les icônes soient à nouveau proches les unes des autres, sur la grille.

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:30