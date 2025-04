Je suis accro Inscrit: 01/03/2012 19:37 Post(s): 861 Karma: 604

Bonjour a tous,



Me voici ici devant vous, membre depuis maintenant 13 ans, et visiteur du site depuis probablement plus longtemps. Membre plutôt discret (en moyenne 1 message toutes les semaines), voir même on peut le dire fantôme.



Peut être la lassitude, un changement d'humour, une cause inconnue. Le site est restée le même, peut être pas le visiteur. Les koreusity qui étaient au départ un incontournable, sont devenus pour moi des publicités. Il est temps de passer à autre chose.



Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur et vous dis : au revoir.



(le bouton "supprimer mon profil" ne fonctionnant pas et menant sur une page blanche, je demanderai à un admin de bien avoir l’amabilité de supprimer mon compte, merci).

Contribution le : Hier 23:37:39