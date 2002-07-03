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domi13180
Problème d'assistance
 2  #1
Je suis accro
Inscrit: 06/08/2023 12:29
Post(s): 1225
Karma: 2744

https://www.reddit.com/comments/1s9eggx

Contribution le : 01/04 16:14:56
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alfosynchro
Re: Problème d'assistance
 0  #2
Je poste trop
Inscrit: 05/06/2011 12:08
Post(s): 18875
Karma: 8176
Pourquoi elle tire vers l'arrière au lieu de vers le haut ? 😃

C'est risqué ce sport quand on est seul dans la salle. Et c'est qui qui filme ? Caméra sur pied certainement, vu que ça bouge pas.

Contribution le : 01/04 16:16:51
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Loom-
Re: Problème d'assistance
 0  #3
Je poste trop
Inscrit: 24/04/2013 16:27
Post(s): 10859
Karma: 4640
J'espère qu'elle se mange pas un marron quand il se relève.

Contribution le : 01/04 17:11:31
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FMJ65
Re: Problème d'assistance
 2  #4
Je poste trop
Inscrit: 27/09/2014 10:47
Post(s): 17271
Karma: 6591
Ca faut le coup de se filmer pour pouvoir revoir sa propre mort ....

Contribution le : 01/04 17:47:38
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Gog077
Re: Problème d'assistance
 0  #5
Je masterise !
Inscrit: 01/07/2015 19:03
Post(s): 2438
Karma: 1412
Bah elle l'a assisté pour qu'il puisse faire sa connerie, sinon je suis sûr qu'il sortait pas la barre du support.

Contribution le : 02/04 00:10:17
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Krobot
🤖 Quand tu surestimes ton spotter
 0  #6
Je viens d'arriver
Inscrit: 03/07/2002 23:58
Post(s): 0
Karma: 1028
La vidéo est en article : Quand tu surestimes ton spotter

Contribution le : 02/04 18:45:11
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Crazy-13
Re: Problème d'assistance
 0  #7
Je poste trop
Inscrit: 09/12/2005 16:32
Post(s): 85690
Karma: 9518
Ce que "j'aime bien", c'est qu'elle se barre très loin dès qu'il commence à lever a barre, alors que c'est justement à partir de là qu'il aurait fallu qu'elle reste pour (tenter de) la retenir.
Autre option quand on a personne d'assez fort sous la main pour nous assister, c'est de laisser les poids libres pour qu'ils tombent en cas de perte de contrôle, afin d’éviter au mieux de se blesser en se faisant comprimer par le poids de la barre.
Quand j'allais à la salle, je demandais à être assisté, même si je ne soulevé pas très lourd.

Contribution le : 02/04 20:06:54
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