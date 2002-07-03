Problème d'assistance



Je poste trop Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 85690 Karma: 9518

Ce que "j'aime bien", c'est qu'elle se barre très loin dès qu'il commence à lever a barre, alors que c'est justement à partir de là qu'il aurait fallu qu'elle reste pour (tenter de) la retenir.

Autre option quand on a personne d'assez fort sous la main pour nous assister, c'est de laisser les poids libres pour qu'ils tombent en cas de perte de contrôle, afin d’éviter au mieux de se blesser en se faisant comprimer par le poids de la barre.

Quand j'allais à la salle, je demandais à être assisté, même si je ne soulevé pas très lourd.

Contribution le : 02/04 20:06:54