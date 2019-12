Vidéo : Une démonstration de l'instrument de musique Cristal Baschet Posté par AlTi5

Une démonstration de l'instrument de musique Cristal Baschet. Le son est incroyable ! Je ne sais pas pour quel projet il a été utilisé mais ça rend super bien !



Vidéo (2mn20s) : Le Cristal Baschet





Vidéo : Africa de Toto joué avec un Harpejji Vidéo : Viola Organista Vidéo : Le pire instrument de musique Source : Forum

Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 102 Karma: 74 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 30 LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2455 Karma: 6245 En ligne ! Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 18 Je connaissais pas mais je suis bluffé! Le son IRL doit être encore meilleur! Merci pour le partage depuis ton vélo

Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 957 Karma: 1137 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 Yes of course 

LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2455 Karma: 6245 En ligne ! Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 18 Je connaissais pas mais je suis bluffé! Le son IRL doit être encore meilleur! Merci pour le partage depuis ton vélo 

Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 466 Karma: 493 En ligne ! Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 2 Ah, moi aussi j'adorais casser les oreilles des gens dans un restaurant avec un verre quand j'étais petit! 

CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13230 Karma: 14923 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 4 Je n'avais jamais entendu parler de cet instrument. Le son est très impressionnant ! Typiquement un son qu'on imaginerait possible uniquement sur synthétiseur ou ordinateur 

Soap17 Je viens d'arriver Inscrit le: 4/11/2014 Envois: 22 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 12 L'accent français est strident aussi 

MrAbsurd Je viens d'arriver Inscrit le: 29/7/2014 Envois: 78 Karma: 51 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 magnifique 

oki_doki Je m'installe Inscrit le: 29/8/2014 Envois: 105 Karma: 51 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 1 chéri appelle les flics, l'autre cinglé du dessus recommence avec ses bruits bizarre ! 

PtitKuro Je m'installe Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 487 Karma: 338 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 5 Je suis venu, j'ai entendu, j'en reste bouche bu 

dymezac Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2014 Envois: 18 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 C'est nul 

Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 162 Karma: 148 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 5 Bioutifoule 

Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3683 Karma: 3672 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 6 On dirait la musique d'Interstellar. 

DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 43 Karma: 172 En ligne ! Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 1

On dirait la musique d'Interstellar.

Il le dit à 1:54



_Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1832 Karma: 1320 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 J'en veux un 

Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 68470 Karma: 5422 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 c'est le genre d'instrument de musique auquel tu as envie de jouer quand t'es en transe. 

Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1718 Karma: 2665 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 3 Pour faire du Vangélis écolo ! 

Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1120 Karma: 384 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 5 Je trouve sa cool comme son d'ambiance mais baschet aurait mieux fait de créer les caméras horizontales 

Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 102 Karma: 74 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 30 

asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 568 Karma: 212 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 1

Au début je pensais que ça allait partir en « requiem for a dream ». Puis non. 

Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1115 Karma: 923 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0

J'en veux un

FonograF Je suis accro Inscrit le: 28/9/2011 Envois: 729 Karma: 746 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 @CrazyCow Exactement. Typiquement un instrument qu'aimerait le compositeur de musique électronique Rone, qui a déjà incorporé le thérémine dans ses albums et dans ses lives.

Je sais qu'il bosse sur son prochain gros album, ça m'étonnerais pas qu'il se soit servi de cet instrument et j'espère même qu'il le fera. Ça irait très bien dans sa musique. avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1582 Karma: 807 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 4 Superbe instrument (son et design) je verrais bien ça couplé avec un Hang le résultat serait féerique.



edit:ça existe déjà!

Pas fan de la musique sur cette vidéo mais je suis sûr qu'il y a moyen de sortir un son magique avec les deux.



Nadishana, Manu Delago, Loup Barrow, Thomas Bloch (hang & crystal organ) LOCUS SOLUS Orchestra TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 210 Karma: 108 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 @LeFreund Moi je trouve que c'est vraiment nul... Blizart Je m'installe Inscrit le: 13/5/2008 Envois: 393 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 2 J'adore.

Pourquoi ne pas avoir une vraie démonstration après l'explication...

Petite vidéo qui s'appelle Wind X Cristal





Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3784 Karma: 2235 En ligne ! Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0



Level Living-God de "Comment se compliquer la vie ?"



La même chose en moins encombrant, certainement moins cher et capable de produire d'autres sons :





Voilà voilà. Bref...Level Living-God de "Comment se compliquer la vie ?"La même chose en moins encombrant, certainement moins cher et capable de produire d'autres sons :Voilà voilà. Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3784 Karma: 2235 En ligne ! Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 Edit : doublon Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 260 Karma: 362 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 1 Champion de la micro-branlette Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 220 Karma: 188 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 1 @Onlymoi C'est comme comparer une batterie électronique et une vraie batterie : ça n'a strictement rien à voir en terme de toucher, d'effets, de résonance, etc... Programaths Je m'installe Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 444 Karma: 136 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 6 @Green_Is_Dead Pour comprendre ça, il faut au moins avoir écouté de la musique analogique.



C'est comme quand je travaillais dans un bureau et ils avaient tous des casques à 30€.

Je venais d'acheter un casque à 300€ et ils étaient tous genre: "Mais c'est n'importe quoi. Tu dépenses ton argent dans des conneries".



Donc j'ai pris quelques musiques sur Google play

et une video avec du son binaural sur Youtube (Barber shop").

Puis, un par un ils ont essayé le casque.



Pas tous des mélomanes, mais ils ont tous eu la même réaction: "Ah, j'avais jamais remarqué cette mélodie"

et "oh putain" quand le gars chuchote dans l'oreille vers la fin.

Et aussi, l'inconfort quand ils fermaient les yeux

car ils avaient trop l'impression que le gars était là

et même les frissons quand la tondeuse passe près des oreilles.



Ce jour là, ils ont appris que pour 30€ tu as du "passable"!



Mais avant ça, que de discussions!

Et même le jour même "Ouais, mais non. C'est pas possible que je sois impressionné".



Avec un autre gars: "la VR, c'est de la merde".

Son pote achète un casque, le gars le test: "Ah, oui, je ne voyais pas ça comme ça.".

Pendant une soirée entière, le gars expliquait comment les limitations du cinéma permettaient une meilleur expression

(pas faux, entre-autres, le fait de choisir ce qui est dans le cadre est vraiment un atout) et que la VR enlevait ça.

Puis il a vu que le story-telling existait aussi en VR, juste différemment.



C'est toujours comme ça.

Les gens parlent en théorie de choses qu'ils ne connaissent pas

puis quand ils y sont confrontés, ils changent généralement d'avis.



Je ne sais plus qui j'ai amené au théâtre comme ça

et il est ressorti en mode "ah oui, c'est mieux que le ciné".



La morale: il faut tester avant de critiquer ^^ (quand c'est possible, bien sûr) alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6004 Karma: 2516 En ligne ! Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 1

Yes of course

Yes, mi tou Aï spiik inglish laïk im... Citation :Yes, mi tou Aï spiik inglish laïk im... BitusGrossus Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 12 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0

Superbe instrument (son et design) je verrais bien ça couplé avec un Hang le résultat serait féerique.



edit:ça existe déjà!

Pas fan de la musique sur cette vidéo mais je suis sûr qu'il y a moyen de sortir un son magique avec les deux.



Nadishana, Manu Delago, Loup Barrow, Thomas Bloch (hang & crystal organ) LOCUS SOLUS Orchestra



Purée j'ai directement pensé au hang drum moi aussi ! C'est le seul instrument qui m'avait fait vibrer pareillement. J'ose même pas imaginer un concert de l'un ou l'autre, voir des 2 en même temps. Déjà là ca fait un peu vibrer mais en live ... mama mia ! J'aimerais tellement vivre l'expérience d'un concert comme ca mais sans micro et hauts parleurs, juste dans une sorte de grotte naturelle avec une acoustique parfaite. Ca doit nous faire vibrer jusqu'à l'âme. Citation :Purée j'ai directement pensé au hang drum moi aussi ! C'est le seul instrument qui m'avait fait vibrer pareillement. J'ose même pas imaginer un concert de l'un ou l'autre, voir des 2 en même temps. Déjà là ca fait un peu vibrer mais en live ... mama mia ! J'aimerais tellement vivre l'expérience d'un concert comme ca mais sans micro et hauts parleurs, juste dans une sorte de grotte naturelle avec une acoustique parfaite. Ca doit nous faire vibrer jusqu'à l'âme. Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 220 Karma: 188 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 Programaths 100% d'accord! Rien ne remplace l'expérience vécue. C'est comme la population qui vit à l'abri dans les beaux quartiers qui se permet d'émettre un jugement et de sermonner ceux qui vivent en dehors, dans la vraie vie... 100% d'accord!Rien ne remplace l'expérience vécue. C'est comme la population qui vit à l'abri dans les beaux quartiers qui se permet d'émettre un jugement et de sermonner ceux qui vivent en dehors, dans la vraie vie... Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3784 Karma: 2235 En ligne ! Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0

@Onlymoi C'est comme comparer une batterie électronique et une vraie batterie : ça n'a strictement rien à voir en terme de toucher, d'effets, de résonance, etc...

Sauf que la batterie électronique présente un intérêt : elle est facile à transporter et à installer.

Concernant cet instrument, il ne doit pas facile à transporter, est probablement très fragile, et, à part dans une salle de concert, il ne doit pas y avoir de grosse différence de sonorité (notamment au format MP3 qui, je crois, est le plus répandu).

Bref, un gros truc fragile pour un tout petit marché. Citation :Sauf que la batterie électronique présente un intérêt : elle est facile à transporter et à installer.Concernant cet instrument, il ne doit pas facile à transporter, est probablement très fragile, et, à part dans une salle de concert, il ne doit pas y avoir de grosse différence de sonorité (notamment au format MP3 qui, je crois, est le plus répandu).Bref, un gros truc fragile pour un tout petit marché. Programaths Je m'installe Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 444 Karma: 136 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0 Green_Is_Dead Ce n'est pas plus la vrai vie. J'ai vécu en institution de l'état, ce n'était pas la gloire et je n'appel pas ça "la vrai vie" pour me moquer des gens qui ont vécu dans le confort d'une famille unie.



Ce qui est dérangeant, c'est les petits pains de Copé, traverser la rue pour trouver du boulot, ou les "yaka~"!



C'est quand les gens te sortent un: "Mais tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche" et qu'ils n'ont jamais connu la misère et ne savent rien de toi.



Mais le pire de tous, ce sont les riches eco-socialistes qui prêchent la bonne parole puis prennent l'avion, vont en croisière et mangent du homard.



J'ai eu un prof que j'ai engueulé comme une grosse merde à la fin de la leçon car il avait fait une tirade de bien 30 minutes sur les enfants de merde des institutions de l'état. Il ne savait pas que j'en était un car j'avais un parcours exemplaire et participait à des activité extra scolaire en plus du bénévolat.

Donc je bouillait et je voulais lui en mettre une! Je l'ai arrêté dans sa tirade en lui disant un truc du genre "je suis l'un deux, je veux vous parler après le cours".

Puis quand tout le monde est sorti, je lui ait bien fait comprendre que c'était une grosse merde. Je n'ai eu aucune retombée car la directrice me connaissait bien et j'allais même dans son bureau lui dire bonjour le matin et prendre un café léger



Et quand tu expliques un peu ta vie: "Ah oui, mais toi c'est particulier" ou un truc du genre. (rien de rationnel, juste qu'ils ne savent pas quoi répondre car ça ne cadre pas avec la "victimisation".) Ce n'est pas plus la vrai vie. J'ai vécu en institution de l'état, ce n'était pas la gloire et je n'appel pas ça "la vrai vie" pour me moquer des gens qui ont vécu dans le confort d'une famille unie.Ce qui est dérangeant, c'est les petits pains de Copé, traverser la rue pour trouver du boulot, ou les "yaka~"!C'est quand les gens te sortent un: "Mais tu es né avec une cuillère d'argent dans la bouche" et qu'ils n'ont jamais connu la misère et ne savent rien de toi.Mais le pire de tous, ce sont les riches eco-socialistes qui prêchent la bonne parole puis prennent l'avion, vont en croisière et mangent du homard.J'ai eu un prof que j'ai engueulé comme une grosse merde à la fin de la leçon car il avait fait une tirade de bien 30 minutes sur les enfants de merde des institutions de l'état. Il ne savait pas que j'en était un car j'avais un parcours exemplaire et participait à des activité extra scolaire en plus du bénévolat.Donc je bouillait et je voulais lui en mettre une! Je l'ai arrêté dans sa tirade en lui disant un truc du genre "je suis l'un deux, je veux vous parler après le cours".Puis quand tout le monde est sorti, je lui ait bien fait comprendre que c'était une grosse merde. Je n'ai euretombée car la directrice me connaissait bien et j'allais même dans son bureau lui dire bonjour le matin et prendre un café légerEt quand tu expliques un peu ta vie: "Ah oui, mais toi c'est particulier" ou un truc du genre. (rien de rationnel, juste qu'ils ne savent pas quoi répondre car ça ne cadre pas avec la "victimisation".) Leahcim66 Je viens d'arriver Inscrit le: 4/12/2007 Envois: 5 Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... Re: Une démonstration de l'instrument de musique Cri... 0



https://www.youtube.com/watch?v=avcClHlecLo Un exemple de morceau utilisant le Cristal Baschet (le morceau est de 1988, donc l'instrument est loin d'être nouveau).