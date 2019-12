Vidéo : Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (Kenya) Posté par Skwatek

Une lionne mange les testicules d'un gnou mort dans une plaine du Kenya.





Vidéo (39s) : Une lionne mange les couilles d'un gnou





Vidéo : Une hyène attrape un buffle par les couilles Vidéo : Un écureuil s'est coincé les noisettes dans une clôture Vidéo : Un chaton s'amuse avec les grelots du chien

39 commentaires Auteur Conversation PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 138 Karma: 383 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 1 elle doit juste aimer le chewing-cum! billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 932 Karma: 1068 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 44 Je pense que même mort il a eu mal ! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 686 Karma: 567 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Qu'est-ce qu'on dirait si un torero du signe du lion faisait la même chose ! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 640 Karma: 1805 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 7 ça commence comme un porno animalier... et ça fini comme un film d'horreur... GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1046 Karma: 1669 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 3 Ho une féministe ! ALRIK Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 47 Karma: 53 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 2 Cà calme de regarder cela le matin de bonne heure !!! Infame_ZOD Kréatif Inscrit le: 10/12/2013 Envois: 5669 Karma: 6173 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 5 J ai mal aux couilles rien qu'en regardant. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2891 Karma: 4059 En ligne ! Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 4 Moi aussi ça m a fait mal au couilles... jebtiens a remercier @Skwatek et @Koreus mon grand age m avait fait oublier toutes sensations de ce cote de mon corps. C est revenu. Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 147 Karma: 93 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 12 C'est un peu le raides boules de la savane... adequat Je masterise ! Inscrit le: 19/1/2007 Envois: 2798 Karma: 89 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 normalement, on garde le meilleur pour la fin ! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 335 Karma: 1803 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 23 Vous navigateur est trop vieux dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2126 Karma: 4414 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 1 Vous navigateur est trop vieux larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 564 Karma: 806 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 5 Bonjour je suis nouveau ici: j'ai cherché "cougar bouffe des couilles" sous google mais je ne vois pas ma vidéo pierrick_serge Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 179 Karma: 106 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 De toutes les façons, il va être complètement mangé que ce soit par la lionne , par les vautours ou les insectes... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1507 Karma: 2336 En ligne ! Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 6 "Une lionne mange les testicules d'un gnou mort"



Rien qu'en voyant le titre, je me demande ce qui a motivé mes VDD à regarder ça.



Les gars vous avez un grain sérieux... Rien qu'en voyant le titre, je me demande ce qui a motivé mes VDD à regarder ça.Les gars vous avez un grain sérieux... Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 64 Karma: 260 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 C'est pour sa fertilité ! Surement une lionne qui teste des techniques alternatives avant de faire une FIV ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 103 Karma: 199 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Et après on va nous dire qu'elles ne sont pas castratrices... Paden Je m'installe Inscrit le: 18/12/2018 Envois: 136 Karma: 316 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Sans doute une féministe MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 858 Karma: 1040 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Les "rognons blancs" ou "amourettes" sont parait-t-il très bons. Beuuuuaarrrkk !!! gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1263 Karma: 984 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 @pierrick_serge oui, alors autant commencer par les amuse-gueules les plus tendres et les moins chiant à décortiquer avant de se les faire piquer. Staffie Je suis accro Inscrit le: 5/7/2017 Envois: 757 Karma: 830 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 1

@MYRRZINN

Les "rognons blancs" ou "amourettes" sont parait-t-il très bons. Beuuuuaarrrkk !!!



Ah, je te confirme que les animelles , c'est très bon Citation :Ah, je te confirme que les animelles , c'est très bon alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6004 Karma: 2516 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 1

@kpouer

"Une lionne mange les testicules d'un gnou mort"



Rien qu'en voyant le titre, je me demande ce qui a motivé mes VDD à regarder ça.



Les gars vous avez un grain sérieux...

Je suis chirurgien ; dans l'intérêt de mes patients, je dois être capable de regarder des choses que d'autres ne supportent pas. Citation :Je suis chirurgien ; dans l'intérêt de mes patients, je dois être capable de regarder des choses que d'autres ne supportent pas. plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 711 Karma: 1021 En ligne ! Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 4 Vous navigateur est trop vieux Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21033 Karma: 16662 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 1 Oui mais non... tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 309 Karma: 203 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 cette vidéo m'a fait mal aux c....... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 858 Karma: 1040 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0

@Staffie

Citation :

@MYRRZINN

Les "rognons blancs" ou "amourettes" sont parait-t-il très bons. Beuuuuaarrrkk !!!



Ah, je te confirme que les animelles , c'est très bon :)

Merci pour la correction de l'appellation du produit. Perso, je serai pas du plat même si sur internet existent plein de recettes pour les faire. J'aime pas les abats. Déjà quand j'étais petit ma grand mère mettait du ris de veau (thymus ou tihyoïde) dans ses bouchées à la reine. C'était dégueu. Alors, bouffer des couilles, ça non ! Citation :Merci pour la correction de l'appellation du produit. Perso, je serai pas du plat même si sur internet existent plein de recettes pour les faire. J'aime pas les abats. Déjà quand j'étais petit ma grand mère mettait du ris de veau (thymus ou tihyoïde) dans ses bouchées à la reine. C'était dégueu. Alors, bouffer des couilles, ça non ! wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 265 Karma: 246 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 1 MYRRZINN Essaie donc les couilles de moutons à la poêle C'est super bon . Enfin moi j'ai aimé ^^

Ps : zut animelle et couille de mouton c'est la même ^^ je viens d'apprendre un truc Essaie donc les couilles de moutons à la poêleC'est super bon . Enfin moi j'ai aimé ^^Ps : zut animelle et couille de mouton c'est la même ^^ je viens d'apprendre un truc MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 858 Karma: 1040 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0

@alfosynchro

Citation :

@kpouer

"Une lionne mange les testicules d'un gnou mort"



Rien qu'en voyant le titre, je me demande ce qui a motivé mes VDD à regarder ça.



Les gars vous avez un grain sérieux...

Je suis chirurgien ; dans l'intérêt de mes patients, je dois être capable de regarder des choses que d'autres ne supportent pas.

Moi aussi, je travaille dans un hôpital. Me souviendrai toujours de l'état des couilles du curé de Camaret.Sans rire, on voit des trucs des fois pour de vrai que même les maquilleurs d'effets spéciaux au cinéma ont du mal à reproduire d'une manière crédible. Déjà que les radiographies mises à l'envers sur les négatoscopes dans les séries "médicales" ça me fait marrer... Citation :Moi aussi, je travaille dans un hôpital. Me souviendrai toujours de l'état des couilles du curé de Camaret.Sans rire, on voit des trucs des fois pour de vrai que même les maquilleurs d'effets spéciaux au cinéma ont du mal à reproduire d'une manière crédible. Déjà que les radiographies mises à l'envers sur les négatoscopes dans les séries "médicales" ça me fait marrer... Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4564 Karma: 4396 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Staffie

Pour avoir mangé une ou deux fois des testicules de mouton, je ne trouve pas ça transcendant; les rognons d'agneau, là oui !

Flambés au cognac avec un peu de crème fraîche...

Pour avoir mangé une ou deux fois des testicules de mouton, je ne trouve pas ça transcendant; les rognons d'agneau, là oui ! jeanphilassec Je m'installe Inscrit le: 1/2/2017 Envois: 157 Karma: 114 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Un petit ame sensibles s'abstenir ?

meme si j'ai kiffé vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 31 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Esprit mal placé es-tu là ? EndymionRaul Je viens d'arriver Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 48 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 @Fefee



N°1 DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 539 Karma: 1151 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Ça me rappelle hier soir avec ma femme... MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 855 Karma: 940 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 @zoneh Comment tu sais que ça ressemble à un porno animalier ? Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2856 Karma: 993 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0 Saumon, mes préférés ! ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 891 Karma: 201 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0



La vidéo arrive bientôt ! Moi aussi je me suis fait bouffer les testicules hier. Pas par une lionne par contre...La vidéo arrive bientôt rollBC Je m'installe Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 462 Karma: 400 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0

"Bon, les lions, c'est pas comme les hyènes ou les vautours, ça bouffe pas du cadavre

Faisons le mort ...

On ne bouge plus ...

...

...

Ouch !"



Encore un préjugé qui coute cher Alors le gnou se dit ..."Bon, les lions, c'est pas comme les hyènes ou les vautours, ça bouffe pas du cadavreFaisons le mort ...On ne bouge plus .........Ouch !"Encore un préjugé qui coute cher rollBC Je m'installe Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 462 Karma: 400 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0

@Pacolito

Qu'est-ce qu'on dirait si un torero du signe du lion faisait la même chose !



C'est l'histoire d'un taureau qui s'appelait Hannibal

Enfin, ça, c'était avant le drame

Maintenant il s'appelle Annie Citation :C'est l'histoire d'un taureau qui s'appelait HannibalEnfin, ça, c'était avant le drameMaintenant il s'appelle Annie Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 68470 Karma: 5422 Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... Re: Une lionne mange les testicules d'un gnou mort (... 0



