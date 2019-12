Vidéo : Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d'un frère Posté par LeCromwell

Si Pedro a 10 ans et que son frère Juan a la moitié de son âge, quel âge aura le petit frère quand le grand frère aura 100 ans ?



Vidéo (6mn4s) : Devinette sur l'âge d'un frère





Vidéo : Problème de maths à sa copine Vidéo : Les calculs sont pas bons, Kevin ! Vidéo : Le père de Larry a 5 enfants (Devinette) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3067 Karma: 12649 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 40

Elle a pris des cours de maths avec lui !



TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 46 Karma: 75 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 39 Sa manière de prononcer "Juan" m'a donné un arrêt cardiaque ... j'ai du arrêter la vidéo à 30 secondes ... et à mon réveil, me dire qu'il restait 5 bonne minutes de connerie ma plongé dans un coma profond depuis lequel j'ai internet et je vous parle aujourd'hui ... Help

101 commentaires Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 597 Karma: 1739 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 18 Pour vous dire, j'enseigne à l'IUT infocom et mes élèves ne savent pas calculer 20% d'un nombre...

Ni le prix unitaire en se basant sur un total et le nombre d'articles.



Je suis rassuré, la nouvelle génération ne piquera pas mon boulot ! TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 46 Karma: 75 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 39 Sa manière de prononcer "Juan" m'a donné un arrêt cardiaque ... j'ai du arrêter la vidéo à 30 secondes ... et à mon réveil, me dire qu'il restait 5 bonne minutes de connerie ma plongé dans un coma profond depuis lequel j'ai internet et je vous parle aujourd'hui ... Help TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3067 Karma: 12649 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 40

Elle a pris des cours de maths avec lui !



PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10169 Karma: 8637 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 C'est peut-être une cousine du gars qui pense que 120 secondes correspondent à 1 minute 20. Dans ce cas, ça semble logique ! ^^ gonorrhus Je suis accro Inscrit le: 4/1/2017 Envois: 835 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@TasteDaLoko

Sa manière de prononcer "Juan" m'a donné un arrêt cardiaque ... j'ai du arrêter la vidéo à 30 secondes ... et à mon réveil, me dire qu'il restait 5 bonne minutes de connerie ma plongé dans un coma profond depuis lequel j'ai internet et je vous parle aujourd'hui ... Help

Cmme je le disais dans le forum, c'est cette manière de prononcer Juan qui montre que c'est un fake. Citation :Cmme je le disais dans le forum, c'est cette manière de prononcer Juan qui montre que c'est un fake. LAlias Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2015 Envois: 15 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@TomBomb

Elle a pris des cours de math avec l'autre gars de la foire, là !



Ou alors elle a pas encore bu son café. Citation :Ou alors elle a pas encore bu son café. avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1582 Karma: 807 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Juan...déjà ça c'était mal parti.

Enola: "les calculs sont pas bons" ,encore une qui à besoin de paillettes dans sa vie!



la meilleure partie est à 3:48 avec la différence d'âge,excellent. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 103 Karma: 199 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 3 Les gens qui se font filmer dans ce genre de situation doivent ressentir la même gêne que les acteurs de pubs pour médicaments contre la diarrhée. fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 900 Karma: 1461 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 6

@TasteDaLoko

Sa manière de prononcer "Juan" m'a donné un arrêt cardiaque ... j'ai du arrêter la vidéo à 30 secondes ... et à mon réveil, me dire qu'il restait 5 bonne minutes de connerie ma plongé dans un coma profond depuis lequel j'ai internet et je vous parle aujourd'hui ... Help

Je te déconseille d'aller au Portugal sinon tu risques d'avoir des arrêts cardiaques très fréquemment !

Parce qu'en portugais ça se prononce tout simplement "jouan" ... rien d'exceptionnelle, tu peux sortir de ton coma



EDIT



@gonorrhus parce que les portugais sont des fake ? Citation :Je te déconseille d'aller au Portugal sinon tu risques d'avoir des arrêts cardiaques très fréquemment !Parce qu'en portugais ça se prononce tout simplement "jouan" ... rien d'exceptionnelle, tu peux sortir de ton comaEDITparce que les portugais sont des fake ? Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 413 Karma: 642 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Enola, si ton frère à 0 neurone et que t'as la moitié de ses neurones, combien de neurone tu auras dans 10 ans ? avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1582 Karma: 807 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 13 J'aime cette fille!





2.Qui suis-je ? Baba-Yaga Rayon de Soleil Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 7033 Karma: 4428 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0





J'adore Mais, me prend pas pour une aspé !J'adore GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1046 Karma: 1669 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1 Jamais je poste ce genre de video... Déjà je montre que je n’éduque pas ma fille, et de plus; comment elle peut trouver un boulot après ce genre de dossier sur la gueule ? avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1582 Karma: 807 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1

Mr et Mme Martin ... Mr et Mme Martin ... Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 140 Karma: 566 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 9 PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 138 Karma: 383 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Moon avait compris qu'il était temps de mettre fin à la vidéo au moins, dommage sa tentative a échouée! Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 362 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

La cause première évidente est que notre temps de cerveau disponible est accaparé par ce genre de video stupide et par des publicités.

En revanche de plus en plus de chercheur pointent du doigt l'environnement et les perturbateurs endocriniens...



Donc attention à ne pas se tromper de cible.

Les victimes ce sont les enfants et les générations futur.

Les coupables ce sont nous et nos parents.



Peut-etre que l'histoire se rappellera de nous comme l'apogée de la civilisation humaine. Les générations les plus intelligentes et également celles qui n'ont rien fait et qui ont laissé mourir la planète. Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 416 Karma: 161 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 2 C'est quand même moche le résultat d'un manque de stimulus intellectuel dans le développement d'un enfant... Thiemu Je m'installe Inscrit le: 21/12/2009 Envois: 130 Karma: 69 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 4 gonorrhus

Citation :

Cmme je le disais dans le forum, c'est cette manière de prononcer Juan qui montre que c'est un fake.



Et comment qu'on dit "Juan les Pins" ?

Citation :Et comment qu'on dit "Juan les Pins" ? Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2343 Karma: 3783 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 2 Dommage que ce soit bidon et qu'elle soit très mauvaise comédienne. Salamafet Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2011 Envois: 75 Karma: 159 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Affligeant... hugo38 Je m'installe Inscrit le: 22/10/2014 Envois: 264 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 ouai par contre snapchat instagram facebook là ça capte tout sobidel Je m'installe Inscrit le: 10/10/2018 Envois: 145 Karma: 209 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 3

@GerardLeBarbare

Jamais je poste ce genre de video... Déjà je montre que je n’éduque pas ma fille, et de plus; comment elle peut trouver un boulot après ce genre de dossier sur la gueule ?



Bah tu pries pour que ça fasse le buzz et que ta fille devienne influenceuses pour faire des placements de produits dans sa story et gagner un peu plus d'argent que de bosser comme caissière dans le supermarché du coin Citation :Bah tu pries pour que ça fasse le buzz et que ta fille devienne influenceuses pour faire des placements de produits dans sa story et gagner un peu plus d'argent que de bosser comme caissière dans le supermarché du coin PtitKuro Je m'installe Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 487 Karma: 338 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Pédro et Jouan, celle qui pose la question n'est pas mieux SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 245 Karma: 371 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 2 en regardant le reste des videos sur leur chaine youtube on voit que c'est du fake... ou bien elles sont vraiment simple d'esprit Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 362 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 @TomBomb c'est qui ? delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 369 Karma: 629 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@GerardLeBarbare

Jamais je poste ce genre de video... Déjà je montre que je n’éduque pas ma fille, et de plus; comment elle peut trouver un boulot après ce genre de dossier sur la gueule ?

Mais tellement, affligeant la bêtise humaine, elle doit prendre cher auprès des autres ados maintenant Citation :Mais tellement, affligeant la bêtise humaine, elle doit prendre cher auprès des autres ados maintenant fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 900 Karma: 1461 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 4

@GerardLeBarbare

comment elle peut trouver un boulot après ce genre de dossier sur la gueule ?

Citation : vivaberthaga Je suis accro Inscrit le: 21/4/2015 Envois: 603 Karma: 482 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Linusme un reportage à été produit par arte, il a été en accès gratuit un temps. Ce n'est plus le cas.



https://vimeo.com/ondemand/demaintouscretins un reportage à été produit par arte, il a été en accès gratuit un temps. Ce n'est plus le cas. Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 416 Karma: 161 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 2 Dieudo-sketch C'est le type qui pense que 120 secondes font une minute vingt, il est passé en article il y a quelques mois...



Sinon, dans les suggestions y'avait celle là, quelqu'un pour dire qu'elle prononce mal Juan et que du coup c'est un fake???La vidéo est déjà passée :





@SoreN : Malheureusement, on se dit souvent "c'est pas possible, on voit ça que dans les films" face à la stupidité de certains, mais crois moi, d'expérience, y'en a de bien pires que ça...et c'est pas simulé.



@delseb : en même temps l'éducation et l'éveil intellectuel ça vient principalement des proches hein...Trop de gens comptent sur l'école et la TV pour s'occuper de leurs mioches... C'est le type qui pense que 120 secondes font une minute vingt, il est passé en article il y a quelques mois...Sinon, dans les suggestions y'avait celle là, quelqu'un pour dire qu'elle prononce mal Juan et que du coup c'est un fake???La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/video/probleme.html : Malheureusement, on se dit souvent "c'est pas possible, on voit ça que dans les films" face à la stupidité de certains, mais crois moi, d'expérience, y'en a de bien pires que ça...et c'est pas simulé.: en même temps l'éducation et l'éveil intellectuel ça vient principalement des proches hein...Trop de gens comptent sur l'école et la TV pour s'occuper de leurs mioches... nilsss Je suis accro Inscrit le: 23/10/2011 Envois: 1101 Karma: 1622 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Je trouve intéressant que la vidéo soit postée sur Youtube par Enola... Korky Je viens d'arriver Inscrit le: 22/9/2006 Envois: 93 Karma: 207 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3067 Karma: 12649 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Dieudo-sketch T'as raté ça ?



https://www.koreus.com/video/120s-1min20.html



Enjoy ! T'as raté ça ?Enjoy ! TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 46 Karma: 75 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@fluffy

Citation :

@TasteDaLoko

Sa manière de prononcer "Juan" m'a donné un arrêt cardiaque ... j'ai du arrêter la vidéo à 30 secondes ... et à mon réveil, me dire qu'il restait 5 bonne minutes de connerie ma plongé dans un coma profond depuis lequel j'ai internet et je vous parle aujourd'hui ... Help

Je te déconseille d'aller au Portugal sinon tu risques d'avoir des arrêts cardiaques très fréquemment !

Parce qu'en portugais ça se prononce tout simplement "jouan" ... rien d'exceptionnelle, tu peux sortir de ton coma



EDIT



@gonorrhus parce que les portugais sont des fake ?



Ah mince je savais pas ^^ Citation :Ah mince je savais pas ^^ HanaTsu Je viens d'arriver Inscrit le: 2/10/2019 Envois: 48 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 3 Vous faites tous les malins, mais la première fois qu'on vous a posé ce genre de problème, vous êtes tous fais avoir comme elle. C'est marrant de voir comment les gens aime se sentir supérieur au autres. Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 220 Karma: 188 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1 J'ai horreur de ce genre de vidéo qui rabaisse et humilie. alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6004 Karma: 2516 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 @nilsss

Et qu'en plus elle en poste plein dans le même genre... baliboudou Je m'installe Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 253 Karma: 209 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 @gonorrhus perso ça me choque pas. Ptêt parce qu'en cours de français mes profs disaient "don jouant" et pas "donne roue âne". Va savoir. Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 249 Karma: 77 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 6 longues minutes pour lui faire comprendre hey bah c'est pas facile tout les jours. Apres elle a raison 12h30 du matin c'est tot pour ce genre de question:-p JJsparrowJJ Je viens d'arriver Inscrit le: 5/10/2009 Envois: 76 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 juan.... pis je me suis forcé 30 sec et j'ai stopé devant la connerie 33man Je m'installe Inscrit le: 29/7/2004 Envois: 233 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Suite à cette vidéo les chaines de TV réalité l'ont direct envoyé un contrat Snurf Je viens d'arriver Inscrit le: 29/1/2016 Envois: 8 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@Linusme



Peut-etre que l'histoire se rappellera de nous comme l'apogée de la civilisation humaine.



Tu viens de résumer ce que je pense depuis si longtemps en une seule phrase, je t'aime ! Citation :Tu viens de résumer ce que je pense depuis si longtemps en une seule phrase, je t'aime ! gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1263 Karma: 984 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1

@fluffy

Citation :

@TasteDaLoko

Sa manière de prononcer "Juan" m'a donné un arrêt cardiaque ... j'ai du arrêter la vidéo à 30 secondes ... et à mon réveil, me dire qu'il restait 5 bonne minutes de connerie ma plongé dans un coma profond depuis lequel j'ai internet et je vous parle aujourd'hui ... Help

Je te déconseille d'aller au Portugal sinon tu risques d'avoir des arrêts cardiaques très fréquemment !

Parce qu'en portugais ça se prononce tout simplement "jouan" ... rien d'exceptionnelle, tu peux sortir de ton coma



EDIT



@gonorrhus parce que les portugais sont des fake ?



Exact mais dans ce cas ça s'écrit João, désagréablement prononcé Jo-a-o par 99% des français et 100% des journalistes de la TV ^^ Citation :Exact mais dans ce cas ça s'écrit João, désagréablement prononcé Jo-a-o par 99% des français et 100% des journalistes de la TV ^^ Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2891 Karma: 4059 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Ouais ouais y a 44 commentaires de gros malins, en attendant on a toujours pas la réponse... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1189 Karma: 5086 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 5 Intéressant d'observer qu'il nous est inacceptable d'humilier des gens ayant des handicaps physiques, mais qu'on se moque sans retenue des gens avec des difficultés intellectuelles.



Ca illustre notre vision :

"Corps défectueux : tu n'as pas de chance. Cerveau défectueux : c'est ta faute" Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 732 Karma: 385 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 cette voix de la narratrice, on a envie que kevin lui mette des etoiles pleins les yeux. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2199 Karma: 2467 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Si on pouvais arrêter de lui faire des vues pour qu'elle arrête de faire son idiote et, bientôt, ce faire du pognon sur notre dos. Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2334 Karma: 1046 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1 C'est un peu fake, car ils en font des tas... C'est sûrement un peu exagéré. Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21033 Karma: 16662 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 J'veux pas être méchant, elle a l'air d'être de bonne foi et très gentille, mais quand même Comment on peut être aussi con ?J'veux pas être méchant, elle a l'air d'être de bonne foi et très gentille, mais quand même Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 260 Karma: 362 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Elle a pas eu son bac :'D Malicieuse Je viens d'arriver Inscrit le: 27/1/2019 Envois: 49 Karma: 82 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 J'aurais peut être eu le réflexe de dire 50ans si je l'avais pas lu, parce que j'ai du mal à l'oral, mais là elle est méga longue à la détente.

Je n'aime pas me "moquer" (c'est plus du malaise) des difficultés des gens mais il y a des limites, c'est qu'elle est trop sûre d'elle pour insister à ce point.

Pour dire que mon père pensait que j'étais idiote à 10 ans parce que je galérais avec ce genre d'exos, là j'me dis qu'il avait pas trop de quoi se plaindre. è-é Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1120 Karma: 384 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 ............ 12H30 Oh! Flûte je dois me lever PITIÉ !!!!! Arrêtez de polluer Youtube avec ce genre de co....ie. Le monde part en cacahuète. Les jeunes ne savent plus compter et nous, on est comme des glands à les regarder en se demandant quand-est ce qu'ils vont se réveiller............. 12H30 Oh! Flûte je dois me lever voirloup Je m'installe Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 421 Karma: 233 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Nous gardions notre petite fille de 5 ans en essayant de mixer toutes sortes d' activités ( ext - int ) puis des nounous sont apparues .... la seule activité dorénavant acceptée sont les dessins animés sur tv ou pc car l' école cela la fatigue .

Les adultes ont une grosse responsabilité . pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5866 Karma: 1433 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 3 Et bien évidement à la lecture des commentaires, aucun Koreusien, mais vraiment aucun, ne serait tombé dans le panneau la première fois TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 46 Karma: 75 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 2

@pac75

Et bien évidement à la lecture des commentaires, aucun Koreusien, mais vraiment aucun, ne serait tombé dans le panneau la première fois



Y'a une différence entre tomber dans le panneau une fois ... et ne rien comprendre pendant 6 minutes XD

De toute façon la vidéo et la chaine youtube pue le fake à planner ! Citation :Y'a une différence entre tomber dans le panneau une fois ... et ne rien comprendre pendant 6 minutes XDDe toute façon la vidéo et la chaine youtube pue le fake à planner ! Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 668 Karma: 853 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 @fluffy Franchement, je sais pas si t'es sérieux ou moqueur. J'espère que c'est pas moqueur... Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 732 Karma: 385 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 @tryfax en meme temps tu vas au cinéma il ny a pas 50 arcs narratifs différents donc aujourdhui tout fait de l'argent sur le dos de tout le monde. Meme fake ca reste un prank sympa. Et 3 millions de vues ca lui a rapporté 3000 balles. Pretty cool non? pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5866 Karma: 1433 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@TasteDaLoko

Y'a une différence entre tomber dans le panneau une fois ... et ne rien comprendre pendant 6 minutes XD



Oui c'est vrai Citation :Oui c'est vrai MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 858 Karma: 1040 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Bon déjà, cette jeune fille est carrément hors concours pour devenir prof de maths ou banquière. Par contre, une carrière politique serait envisageable quand elle sera traduite devant la justice après malversations diverses afin d'expliquer ses revenus frauduleux, leur valeurs, leurs placements dans des paradis fiscaux et combien ça rapporte par rapport à Juan (là, faut tester la géo aussi).

Putain, je plains le juge. Faut prévoir un camion d'aspirine et un wagon de xanax.

Merde, toute ressemblance avec des personnes politiques fortuites vivant en couple ne serait pas ressemblante et serait par effet, involontaire de mon indépendance. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 450 Karma: 771 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

Et en particulier qu'un raisonnement très intelligent puisse se confondre avec un raisonnement très stupide, la différence étant dans la connaissance de l'ensemble des couches inférieures.



Typiquement, la fille aurait pu compter sur ses doigts, sans connaitre la multiplication. Elle aurait alors trouvé la bonne réponse (et elle le sait, tout le monde sait qu'il peut compter sur les doigts, mais qu'il passe pour un con ce faisant)



A un autre niveau, on peut aussi s'intéresser sur la définition de "quand" (débat sémantique), et d'universalité de l'échelle temporelle (débat sur la relativité).



Et ces mêmes niveaux peuvent encore être ridiculisés à l'inverse par une profondeur de raisonnement supérieure, pour retourner sur une réponse similaire à l'enfant qui compte sur ses doigts.



En résumé, on est toujours le con de quelqu'un d'autre.

Quand on se moque beaucoup, c'est juste que l'on est pas habitué à voir des ânes.



Citation :

@MYRRZINN

Bon déjà, cette jeune fille est carrément hors concours pour devenir prof de maths ou banquière.

Hahaha. Encore quelqu'un qui croit que les banquiers sont intelligents.

S'ils étaient intelligents (ceux qui sont intelligents), ils ne sont pas banquiers, ils sont riches. Ce que j'aime bien dans cette experience, c'est l'aspect "mille feuille" de la gradation des raisonnements.Et en particulier qu'un raisonnement très intelligent puisse se confondre avec un raisonnement très stupide, la différence étant dans la connaissance de l'ensemble des couches inférieures.Typiquement, la fille aurait pu compter sur ses doigts, sans connaitre la multiplication. Elle aurait alors trouvé la bonne réponse (et elle le sait, tout le monde sait qu'il peut compter sur les doigts, mais qu'il passe pour un con ce faisant)A un autre niveau, on peut aussi s'intéresser sur la définition de "quand" (débat sémantique), et d'universalité de l'échelle temporelle (débat sur la relativité).Et ces mêmes niveaux peuvent encore être ridiculisés à l'inverse par une profondeur de raisonnement supérieure, pour retourner sur une réponse similaire à l'enfant qui compte sur ses doigts.En résumé, on est toujours le con de quelqu'un d'autre.Quand on se moque beaucoup, c'est juste que l'on est pas habitué à voir des ânes.Citation :Hahaha. Encore quelqu'un qui croit que les banquiers sont intelligents.S'ils étaient intelligents (ceux qui sont intelligents), ils ne sont pas banquiers, ils sont riches. TovahCat Je viens d'arriver Inscrit le: 25/7/2006 Envois: 93 Karma: 129 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Il est où le logo NRJ12 ? sonneper Je viens d'arriver Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 8 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1 @fluffy tu m'as tué !!! j'ai failli en crever !!! DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 539 Karma: 1151 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 La génération Hanouna et les Tch'ti à Marseille dans toute sa splendeur. Kodok Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2018 Envois: 3 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 2



Et l'intelligence ou la capacité à avoir des diplômes n'a rien à voir là-dedans, la preuve: la 1/2 des étudiants de Harvard, avec des têtes bien faites, ont échoué à ce problème comparable, qui fait intervenir le raisonnement intuitif, et faux:

https://www.gentside.com/insolite/saurez-vous-repondre-a-ce-probleme-pose-aux-etudiants-de-harvard_art47028.html Je ne comprends pas bien l'acharnement des commentaires à faire passer cette fille pour une dégénérée. Si l'énigme était à ce point facile, elle ne ferait pas partie des énigmes qui se passent de génération en génération parce qu'elles "marchent".Et l'intelligence ou la capacité à avoir des diplômes n'a rien à voir là-dedans, la preuve: la 1/2 des étudiants de Harvard, avec des têtes bien faites, ont échoué à ce problème comparable, qui fait intervenir le raisonnement intuitif, et faux: fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 900 Karma: 1461 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@Gyeongri

@fluffy Franchement, je sais pas si t'es sérieux ou moqueur. J'espère que c'est pas moqueur...

Ni sérieux, ni moqueur.. C'est juste de l'humour basé sur le cliché "on prend n'importe qui à l'armée" Citation :Ni sérieux, ni moqueur.. C'est juste de l'humour basé sur le cliché "on prend n'importe qui à l'armée" DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 43 Karma: 172 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 2 Épargnez moi les commentaires snobs et réacs, à coup de: "la nouvelle génération gnagnagna", "c'est affligeant d'être aussi bête, moi je suis bien plus malin gnagnagna".

Oui il y a des gens plus limité que d'autres (la faute à tout un tas de facteurs je veux bien l'entendre). Mais cette fille a surement plein de qualités et vous tout autant de défauts. Et ça n'a SURTOUT rien de générationnel, bien au contraire, les générations tendent à être de plus en plus conscientes, informées et lucides, depuis toujours. Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 6 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 5min47 pour gagner du temps. Geudeul Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2016 Envois: 76 Karma: 65 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 2 Contrairement à ce qu'on pourrait croire, heureusement l'être humain a en moyenne de plus en plus de connaissances, notamment mathématiques. La différence véritable avec les décennies et siècles précédents, c'est qu'il n'y avait pas de vidéo pour témoigner de ceux qui n'ont pas ces connaissances. Mais vous pensez vraiment que si on avait eu youtube 100 ans plus tôt on aurait pas eu toutes ces conneries?



C'est le problème de la télé et d'internet, ça nous laisse croire que le monde est de plus en plus débile parce qu'ils diffusent beaucoup de débiles, mais il y en avait bien plus avant, on avait juste la chance de ne pas les entendre ni les voir. Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 259 Karma: 367 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@Kailyana

Elle a pas eu son bac :'D

A son âge, elle ne l'a sûrement pas encore passé.





Mais ça fait relativiser le droit de vote par moment. Citation :A son âge, elle ne l'a sûrement pas encore passé.Mais ça fait relativiser le droit de vote par moment. Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1364 Karma: 1097 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Qu'est-ce qui est le plus triste entre une ado qui comprend vite quand on lui explique longtemps et... sa mère (?) qui humilie sa fille en publiant ça sur le web ? themightycarrot Je m'installe Inscrit le: 2/4/2014 Envois: 134 Karma: 168 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 @Schau Moi. Moi je suis triste d'avoir regardé cette vidéo. Poulpy Je m'installe Inscrit le: 17/9/2007 Envois: 365 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 c'est censé être drole? TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 46 Karma: 75 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@Kodok

Je ne comprends pas bien l'acharnement des commentaires à faire passer cette fille pour une dégénérée. Si l'énigme était à ce point facile, elle ne ferait pas partie des énigmes qui se passent de génération en génération parce qu'elles "marchent".



Et l'intelligence ou la capacité à avoir des diplômes n'a rien à voir là-dedans, la preuve: la 1/2 des étudiants de Harvard, avec des têtes bien faites, ont échoué à ce problème comparable, qui fait intervenir le raisonnement intuitif, et faux:

https://www.gentside.com/insolite/saurez-vous-repondre-a-ce-probleme-pose-aux-etudiants-de-harvard_art47028.html



Je sais pas si un article de Gentside est un article fiable ... XD Citation :Je sais pas si un article de Gentside est un article fiable ... XD kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1507 Karma: 2336 En ligne ! Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Vous faites tous les malins, mais la première fois qu'on vous a posé ce genre de problème, vous êtes tous fais avoir comme elle. C'est marrant de voir comment les gens aime se sentir supérieur au autres.

@HanaTsu



J'adooore trop ce genre de commentaires sur Koreus : le gars dénigre ceux qui se croient supérieur avec un ton supérieur.



C'est aussi con que de dire : "je ne tolère pas les intolérants"... Sauf qu'en plus tu ne t'en rends pas compte.



Allez ! Change pas ! T'es super ! Citation :J'adooore trop ce genre de commentaires sur Koreus : le gars dénigre ceux qui se croient supérieur avec un ton supérieur.C'est aussi con que de dire : "je ne tolère pas les intolérants"... Sauf qu'en plus tu ne t'en rends pas compte.Allez ! Change pas ! T'es super ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4564 Karma: 4396 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 @Jinroh

Si à la fin mais faut être patient. Perso, j'avais pas trouvé parce que je n'ai pas de frère plus jeune que moi. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4564 Karma: 4396 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 La réponse est "42" HenriGolbien Je viens d'arriver Inscrit le: 5/4/2016 Envois: 73 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1 @fluffy



Magnifique hommage à celles et ceux qui risquent leurs vies tous les jours afin que tu puisses t'exprimer librement sur ce genre de site et nous montrer à tous ton intelligence supérieure à la moyenne... gnarf2 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 50 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1

@kpouer

C'est aussi con que de dire : "je ne tolère pas les intolérants"... Sauf qu'en plus tu ne t'en rends pas compte.





Justement, la tolérance DOIT éviter de se faire utiliser par les intolérants. Paradoxal, mais bien réel....de même que la liberté d'expression a des limites légales, la démocratie doit aussi se défendre contre ceux qui veulent utiliser ses mécanismes pour la détruire de l'intérieur.



Le paradoxe de la tolérance est évoqué par Karl Popper dans La Société ouverte et ses ennemis en ces termes :



« Moins connu est le paradoxe de la tolérance : la tolérance illimitée doit mener à la disparition de la tolérance. Si nous étendons la tolérance illimitée même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas disposés à défendre une société tolérante contre l'impact de l'intolérant, alors le tolérant sera détruit, et la tolérance avec lui.



Je ne veux pas dire par là qu’il faille toujours empêcher l’expression de théories intolérantes. Tant qu’il est possible de les contrer par des arguments logiques et de les contenir avec l’aide de l’opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il faut toujours revendiquer le droit de le faire, même par la force si cela devient nécessaire, car il se peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique et [...] ne répondent aux arguments que par la violence. Nous devrions donc revendiquer, au nom de la tolérance, le droit de ne pas tolérer les intolérants. Il faudrait alors considérer que tout mouvement prêchant l'intolérance se place hors la loi et que l’incitation à l’intolérance est criminelle au même titre que l’incitation au meurtre [...]. »



https://fr.wikipedia.org/wiki/Paradoxe_de_la_tol%C3%A9rance Citation :Justement, la tolérance DOIT éviter de se faire utiliser par les intolérants. Paradoxal, mais bien réel....de même que la liberté d'expression a des limites légales, la démocratie doit aussi se défendre contre ceux qui veulent utiliser ses mécanismes pour la détruire de l'intérieur.Le paradoxe de la tolérance est évoqué par Karl Popper dans La Société ouverte et ses ennemis en ces termes :« Moins connu est le paradoxe de la tolérance : la tolérance illimitée doit mener à la disparition de la tolérance. Si nous étendons la tolérance illimitée même à ceux qui sont intolérants, si nous ne sommes pas disposés à défendre une société tolérante contre l'impact de l'intolérant, alors le tolérant sera détruit, et la tolérance avec lui.Je ne veux pas dire par là qu’il faille toujours empêcher l’expression de théories intolérantes. Tant qu’il est possible de les contrer par des arguments logiques et de les contenir avec l’aide de l’opinion publique, on aurait tort de les interdire. Mais il faut toujours revendiquer le droit de le faire, même par la force si cela devient nécessaire, car il se peut fort bien que les tenants de ces théories se refusent à toute discussion logique et [...] ne répondent aux arguments que par la violence. Nous devrions donc revendiquer, au nom de la tolérance, le droit de ne pas tolérer les intolérants. Il faudrait alors considérer que tout mouvement prêchant l'intolérance se place hors la loi et que l’incitation à l’intolérance est criminelle au même titre que l’incitation au meurtre [...]. » gabberteam Je m'installe Inscrit le: 8/1/2010 Envois: 229 Karma: 106 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 C'est surtout pour le buzz (c'était déjà louche pour cette vidéo mais celle avec les dates de péremption ne laisse pas de doute) et çà à un peu marché puisqu'elle est sur koreus,

çà me désole ces vidéos sans intérêts qui pullulent sur internet tout çà pour espérer finir influenceuse

Elle à quand même créer une chaine youtube pour mettre une dizaine de vidéos (des reposts de ses réseaux sociaux surement pour surfer sur la vague après ines reg), créer une page facebook (où il est écrit artiste) créer un compte dédié instagram y a quand même pas mal de naifs sur koreus fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 900 Karma: 1461 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1

@HenriGolbien

@fluffy



Magnifique hommage à celles et ceux qui risquent leurs vies tous les jours afin que tu puisses t'exprimer librement sur ce genre de site et nous montrer à tous ton intelligence supérieure à la moyenne...

Mon "intelligence supérieure à la moyenne" me permet de comprendre des blagues, le second degré, etc... contrairement à certain.

C'est déjà pas mal, non ?



Et s'il te faut une explication, tu peux aller voir mon commentaire un peu plus haut :

(sympa... je t'ai même mis le lien pour que tu ne réfléchisses pas trop) Citation :Monme permet de comprendre des blagues, le second degré, etc... contrairement à certain.C'est déjà pas mal, non ?Et s'il te faut une explication, tu peux aller voir mon commentaire un peu plus haut : LIEN Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 162 Karma: 148 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 La mère et la fille me stressent, je ne pourrais pas vivre avec ça. La_Koukouille Je m'installe Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 494 Karma: 2001 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1

@fluffy

Ni sérieux, ni moqueur.. C'est juste de l'humour basé sur le cliché "on prend n'importe qui à l'armée"



Ce qui est pas tout à fait vrai, moi non seulement ils m'ont pas pris, mais en plus ils m'ont interdit de repostuler pendant plusieurs années.:x Citation :Ce qui est pas tout à fait vrai, moi non seulement ils m'ont pas pris, mais en plus ils m'ont interdit de repostuler pendant plusieurs années.:x bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 301 Karma: 337 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1 @fluffy Si ce n'est pas vraiment un cliché pas besoin de te défendre..

Y'a de bons teubés à l'armée.. celui que j'ai rencontré sais qu'il l'est et que ses camarades ne sont pas mieux.

Mais c'est dans l’honnêteté et la gentillesse qu'il a su trouver mon respect.

Il faut arrêter de discriminer les gens sur le critère de l'intelligence, c'est inutile hors du contexte d'un recrutement.

Les gens peu intelligent ne VALENT pas moins que les autres en société.

Quand cette discrimination aura cessée, peut-être qu'ils sortiront moins de connerie en parlant, commentant, donnant leur avis dans l'espoir vain de paraître aussi intelligent que "tout le monde" et d'être respecté.

C'est aussi ça le moteur des conspirations, à force de se faire cracher dessus ils se jettent dans un contexte dans lequel ils sont respectés: une communauté, secte.



Bonne petite citation d'Haroun sur France Inter: "Comment demander le respect à celui qui le recherche ?"

L'intelligence sera respectée lorsqu'elle respectera la bêtise, et le monde ira peut-être mieux. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1263 Karma: 984 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1 @HenriGolbien J'ai fait l'expérience et je valide: pour quelques uns qui y sont par vocation, beaucoup y sont parce que ça sélectionne pas à l'entrée. Ils y restent pas plus d'un contrat par contre. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1263 Karma: 984 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 @Geudeul Heu ... non. La seule différence c'est que maintenant la connaissance est accessible et qu'on a plus l'excuse de pas pouvoir la consulter. Là est la bêtise de notre génération. Syden Je viens d'arriver Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 80 Karma: 101 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@Gudevski

La réponse est "42"



YEAAAAAH

-Do I have an answer for you ? Yes, but You're not gonna like it

-It doesn't matter... We must know it

-Alright. The answer to the ultimate question of life, the universe and everything, is 42

-42?

-Yes, yes, I thought it over quite thoroughly. It is. It's 42

-RUBBISH!!



Seule la planète Terre peut comprendre... Citation :YEAAAAAH-Do I have an answer for you ? Yes, but You're not gonna like it-It doesn't matter... We must know it-Alright. The answer to the ultimate question of life, the universe and everything, is 42-42?-Yes, yes, I thought it over quite thoroughly. It is. It's 42-RUBBISH!!Seule la planète Terre peut comprendre... Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2856 Karma: 993 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 En trouvant la réponse elle s'est fermée la porte de la téléréalité.



J'espère que l'argent visé par les vues générées compensera l'image de crevette qu'elle se construit. Gyouketsu Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2012 Envois: 80 Karma: 61 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 J'espère qu'elle le fait exprès. Linoleum Je m'installe Inscrit le: 13/5/2015 Envois: 194 Karma: 111 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 elle comprend vite quand on lui explique lentement BEBER7 Je m'installe Inscrit le: 12/5/2017 Envois: 203 Karma: 98 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@camaronalex

Pour vous dire, j'enseigne à l'IUT infocom et mes élèves ne savent pas calculer 20% d'un nombre...

Ni le prix unitaire en se basant sur un total et le nombre d'articles.



Je suis rassuré, la nouvelle génération ne piquera pas mon boulot !



Ce qui est effrayant, c'est qu'ils sont toujours tes eleves....

C'est bon a savoir car il y a des IUT info com un peu partout en France et si un jour je tombe sur l'un de leur CV je saurais m'en souvenir. Citation :Ce qui est effrayant, c'est qu'ils sont toujours tes eleves....C'est bon a savoir car il y a des IUT info com un peu partout en France et si un jour je tombe sur l'un de leur CV je saurais m'en souvenir. Mooshkipet Je m'installe Inscrit le: 31/5/2013 Envois: 233 Karma: 275 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1



La vidéo est déjà passée :



Pizza Problems - taking dumb to a whole new level!



Y'a Chelsea qui peut vous emmener en voiture:





The real meaning of MPH- The Original- TCHappenings Enola, y'a ta copine qui t'appelle pour aller manger une pizzaLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2516148 Pizza Problems - taking dumb to a whole new level!Y'a Chelsea qui peut vous emmener en voiture:The real meaning of MPH- The Original- TCHappenings Geudeul Je viens d'arriver Inscrit le: 6/6/2016 Envois: 76 Karma: 65 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 1

@gazeleau

@Geudeul Heu ... non. La seule différence c'est que maintenant la connaissance est accessible et qu'on a plus l'excuse de pas pouvoir la consulter. Là est la bêtise de notre génération.



De quelles connaissances parle-t-on ici et à quel endroit peut-on aller la consulter? Le genre de problème posé dans la vidéo est généralement posé en "énigme" à des collégiens ou, comme on le voit, à des adultes. Quelle est la connaissance sous-jacente au problème? C'est un simple problème d'addition, mais ceux qui font l'erreur de la vidéo le traitent comme un problème de proportionnalité qui est un concept d'un niveau bien au dessus de la simple addition. Aussi pourrait-on presque dire que c'est au contraire à cause d'un trop plein de connaissances, mal organisées, que certains répondent la même chose que la fille de la vidéo.



Si ce problème n'aurait pas posé problème il y a 50 ans c'est aussi parce que les élèves de cette époque bouffaient ce genre de question à la pelle, les fameux "problèmes de baignoire". Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est relégué au rang d'énigme, généralement dans un chapitre de proportionnalité, et il y a un effet de contrat dans la réponse erronée de la vidéo, on répond par la proportionnalité car dans la quasi totalité des exercice similaires rencontrés, on a été entraîné à appliquer la proportionnalité (Et les exercices ou, oups, en fait il n'y a pas proportionnalité, constituent les énigmes).



Aujourd'hui la population dispose d'énormément de connaissances techniques, ce qui peut manquer ce sont surtout les connaissances méthodiques (en l'occurrence, beaucoup maîtrisent les techniques de proportionnalité mais peu savent reconnaître méthodiquement une situation de proportionnalité). Mais de nouveau c'était pas mieux avant où nombreux étaient ceux qui n'avaient ni beaucoup de technique ni beaucoup de méthodes. Citation :De quelles connaissances parle-t-on ici et à quel endroit peut-on aller la consulter? Le genre de problème posé dans la vidéo est généralement posé en "énigme" à des collégiens ou, comme on le voit, à des adultes. Quelle est la connaissance sous-jacente au problème? C'est un simple problème d'addition, mais ceux qui font l'erreur de la vidéo le traitent comme un problème de proportionnalité qui est un concept d'un niveau bien au dessus de la simple addition. Aussi pourrait-on presque dire que c'est au contraire à cause d'un trop plein de connaissances, mal organisées, que certains répondent la même chose que la fille de la vidéo.Si ce problème n'aurait pas posé problème il y a 50 ans c'est aussi parce que les élèves de cette époque bouffaient ce genre de question à la pelle, les fameux "problèmes de baignoire". Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est relégué au rang d'énigme, généralement dans un chapitre de proportionnalité, et il y a un effet de contrat dans la réponse erronée de la vidéo, on répond par la proportionnalité car dans la quasi totalité des exercice similaires rencontrés, on a été entraîné à appliquer la proportionnalité (Et les exercices ou, oups, en fait il n'y a pas proportionnalité, constituent les énigmes).Aujourd'hui la population dispose d'énormément de connaissances techniques, ce qui peut manquer ce sont surtout les connaissances méthodiques (en l'occurrence, beaucoup maîtrisent les techniques de proportionnalité mais peu savent reconnaître méthodiquement une situation de proportionnalité). Mais de nouveau c'était pas mieux avant où nombreux étaient ceux qui n'avaient ni beaucoup de technique ni beaucoup de méthodes. wag51 Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2016 Envois: 76 Karma: 57 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 On m'apprend que le cannabis nuirait aux capacités intellectuelles... Flambaneuf Je suis accro Inscrit le: 11/2/2014 Envois: 1268 Karma: 75 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@TasteDaLoko

De toute façon la vidéo et la chaine youtube pue le fake à planner !



J'ai fait un CTRL + F, chercher le mot "Fake" et liker tous les comms...!

Par @TasteDaLoko, j'ai perdu un oeil...ça pue le fake à plein nez....Ne me remercie pas... Citation :J'ai fait un CTRL + F, chercher le mot "Fake" et liker tous les comms...!Par @, j'ai perdu un oeil...ça pue le fake à plein nez....Ne me remercie pas... Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 68470 Karma: 5422 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Quand j'avais 5ans, ma sœur avait le double de mon âge, du coup si c'est encore le cas aujourd'hui elle aurait donc 74ans, et bien si tel est le cas elle ne les fait pas, et j'aurais oublié plus d'une fois de lui souhaiter un bon anniversaire. Romsazerty Je viens d'arriver Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 10 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 PtitKuro



Ca tombe sur toi, mais ça aurait pu être un des tes nombreux VDD :



Captain here,



1) Regarde(z) attentivement le T-shirt de la demoiselle, vous y verrez un écusson (spoiler alert: c'est celui de l'équipe de foot du Portugal).



2) Au Portugal, le prénom Jean se traduit par João



3) Fai(te)s une petite recherche sur la prononciation lusophone



4) Là, c'est le moment où je me demande comment est-ce que tu prononces Juan



5) I fly away and go back on 9gag



La vidéo est déjà passée :



Au revoir Ca tombe sur toi, mais ça aurait pu être un des tes nombreux VDD :Captain here,1) Regarde(z) attentivement le T-shirt de la demoiselle, vous y verrez un écusson (spoiler alert: c'est celui de l'équipe de foot du Portugal).2) Au Portugal, le prénom Jean se traduit par João3) Fai(te)s une petite recherche sur la prononciation lusophone4) Là, c'est le moment où je me demande comment est-ce que tu prononces Juan5) I fly away and go back on 9gagLa vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2746767 Au revoir TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 46 Karma: 75 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

@Flambaneuf

Citation :

@TasteDaLoko

De toute façon la vidéo et la chaine youtube pue le fake à planner !



J'ai fait un CTRL + F, chercher le mot "Fake" et liker tous les comms...!

Par @TasteDaLoko, j'ai perdu un oeil...ça pue le fake à plein nez....Ne me remercie pas...



Plein nez ... planner ... ce n'est qu'un détail ! Merci quand même car je savais pas huhu Citation :Plein nez ... planner ... ce n'est qu'un détail ! fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 900 Karma: 1461 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Romsazerty Merci Captain Too Late !

Mais c'est peine perdu pour certains.. j'avais déjà fait la remarque plus haut mais ils ont quand même fait la remarque sur sa prononciation juste en dessous de mon commentaire...

J'espère que le tien aura plus de succès ! Merci Captain Too Late !Mais c'est peine perdu pour certains.. j'avais déjà fait la remarque plus haut mais ils ont quand même fait la remarque sur sa prononciation juste en dessous de mon commentaire...J'espère que le tien aura plus de succès ! PtitKuro Je m'installe Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 487 Karma: 338 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0 Romsazerty



Merci captain collin



Pour la peine je t'offre ce magnifique

Merci captain collinPour la peine je t'offre ce magnifique tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 309 Karma: 203 Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... Re: Enola doit répondre à une devinette sur l'âge d&... 0

Les poissons meurent-ils noyés ?







elle est pas mal non plus celle la Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.