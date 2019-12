Vidéo : Une femme a peur dans la grande roue d'un parc Disneyland (États-Unis) Posté par Skwatek

Une jeune femme a peur dans la grande roue du parc Disneyland à Anaheim, en Californie.







Vidéo (1mn1s) : Femme vs Grande roue





Vidéo : Cinq personnes éjectées d'un manège Vidéo : Un drone poursuit le train des montagnes russes Helix Vidéo : Impassible dans un slingshot

Top commentaires koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6404 Karma: 16140 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 32 Ferme les yeux... et surtout ferme ta gueule!!! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2455 Karma: 6246 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 19 Beaucoup trop d'émotions pour une femme enceinte! C'est dangereux!

Oh wait...











Oh wait...

28 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2455 Karma: 6246 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 19 Beaucoup trop d'émotions pour une femme enceinte! C'est dangereux!











Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2343 Karma: 3784 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 9 Je suis traumatisé en regardant le gosse traumatisé par la meuf traumatisée par le vide. pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5866 Karma: 1433 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 11 des membres de sa famille lui ont dit que les cabines ne se balancent pas. À son plus grand malheur, elle s'aperçoit rapidement qu'ils ont menti.

Si elle avait juste levé la tête et regarder avant de monter elle l'aurait su...

Si elle avait juste levé la tête et regarder avant de monter elle l'aurait su... Citation :Si elle avait juste levé la tête et regarder avant de monter elle l'aurait su... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 858 Karma: 1040 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 Les cabines des grandes roues, ça se balance pas. Le Père Noël, ça existe et c'est Coca-Cola qui l'a (ré)inventé. Les paires de couilles ça peut pas rendre enceinte sauf si on avale le jus.

Maman, papa, merci pour vos bons conseils.

Au prochain balancement, mon foetus sera votre piniata. BANDE DE CONS !!!

Affectueusement, la fille de la vidéo qu'aime pas qu'on se foute de sa gueule. fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 900 Karma: 1464 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 8

Merci Koreus... kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 118 Karma: 224 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 "Where do we go ?"

Connasse, tu as fait la queue pendant presque une heure et maintenant c'est la surprise ?



Il parait qu'une bonne droite en pleine mâchoire permet détendre - voir d'anesthésier - les pisseuses en pleine crise de "je veux faire mon intéressante" et laisser les visiteurs du parc de continuer à enjailler leur visite. Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 162 Karma: 148 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 6 Elle simule Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3785 Karma: 2236 En ligne ! Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 1 Vous êtes durs.



Faut la comprendre cette pauvrette qui traumatise son gosse.



Elle n'avait pas signé pour ça !



MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 858 Karma: 1040 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0

@kermit

@kermit

"Where do we go ?"

Connasse, tu as fait la queue pendant presque une heure et maintenant c'est la surprise ?



Il parait qu'une bonne droite en pleine mâchoire permet détendre - voir d'anesthésier - les pisseuses en pleine crise de "je veux faire mon intéressante" et laisser les visiteurs du parc de continuer à enjailler leur visite.

Heu, visiblement elle est enceinte (la main d'une autre femme sur son ventre laisse le supposer). Pour avoir chronométré combien de temps elle a fait la queue faut être vachement intime. :))

Nishven Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 166 Karma: 206 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 @kermit ca marche également sur ceux qui veulent foutre une droite aux "pisseuses en pleine crise de "je veux faire mon intéressante""



@Nishven frapper quelqu'un uniquement sur une divergence d'opinion ? Wow ! Moi qui me trouvais déjà violent ... on trouve toujours pire que soi xD

Ceci dit je ne vois aucune objection particulière à ta proposition, pour sûr qu'après cette virile discussion nous nous sentirons tous les deux grandement détendu. Bombinette Je m'installe Inscrit le: 26/3/2015 Envois: 171 Karma: 137 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 2 J'ai le vertige aussi, et c'est pas vraiment une question de voir, car même si je ferme les yeux, les sensations de balancement et de perte d'équilibre est telle que franchement je suis presque encore plus effrayée.

J'ai fais plusieurs fois l'erreur, me disant que ça va, j'ai vieilli, je sais que je ne vais pas tomber, que patati patata, mais c'est juste intenable !

J'y arrive pas, j'ai l'impression que je suis en train de mourir quand je suis en hauteur, et j'hurle de tout mon être, et je peut pas lutter contre, à ce moment la je suis en panique, et si en plus ça balance, c'est simple, je m'évanoui ou je reste en état de choc pendant un long moment. Et Je ne monterais plus JAMAIS dans un truc pareil. Le Tutuki splash c'est ma limite.. _Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1832 Karma: 1320 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 1 Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 140 Karma: 566 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 2 Coolback Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2018 Envois: 67 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 Bordel, mais jamais j'monte dans ce truc.

Et pourtant j'ai fais a peu près tous les Coasters d'Europe, mais juste un truc comme ça me terrifie bordel. Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21034 Karma: 16663 En ligne ! Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 1

-> Expérience scientifique à faire ça. Au bout de combien de temps elle s'adapte à son nouveau milieu ? Je me demande au bout de combien de temps elle s'arrête de brailler ?-> Expérience scientifique à faire ça. Au bout de combien de temps elle s'adapte à son nouveau milieu ? Nishven Je m'installe Inscrit le: 16/9/2015 Envois: 166 Karma: 206 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 @kermit "je tape une meuf pour la faire taire", c'est pas une opinion, c'est une agression. T'en coller une avant c'est une mesure conservatoire, après c'est le karma. 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 180 Karma: 448 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 6







Les nacelles ne sont pas attachées à un point fixe, mais à une sorte d'arceau sur laquelle la nacelle se déplace grâce à la gravité et au poids de celle ci. Créant des descentes aussi sensationnelles que des petites montagnes russes, et des balanciers assez impressionnants. Je n'ai jamais vu de grande roue semblable hors Anaheim.



Ouais, enfin si dans la description était expliqué en quoi la grande roue de Disney à Anaheim est plus flippante qu'une grande roue normale, on comprendrait pourquoi elle hurle comme ça.Les nacelles ne sont pas attachées à un point fixe, mais à une sorte d'arceau sur laquelle la nacelle se déplace grâce à la gravité et au poids de celle ci. Créant des descentes aussi sensationnelles que des petites montagnes russes, et des balanciers assez impressionnants. Je n'ai jamais vu de grande roue semblable hors Anaheim.Elle pensait faire une grande roue normale, comme la nacelle en bas à gauche sur la photo ci dessus. Elle s'est retrouvée dans une nacelle sur arceau. rip.

TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3067 Karma: 12649 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 0ctavie Putain, ça a l'air super flippant !



Déjà que sur une grande roue normale, j'ai les boules... genre, celle d'Odaiba à Tokyo, rien qu'à la voir, j'ai peur. Et pourtant, c'est une grande roue "normale" (mais sacrément grande...)



Putain, ça a l'air super flippant !Déjà que sur une grande roue normale, j'ai les boules... genre, celle d'Odaiba à Tokyo, rien qu'à la voir, j'ai peur. Et pourtant, c'est une grande roue "normale" (mais sacrément grande...)

Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 64 Karma: 260 En ligne ! Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 1 Rho le traumatisme du gamin qui doit souffrir de voir sa mère comme ça, alors que papa et les autres rigolent.

Perso, au delà de la perte de mes tympans, j'ai surtout les boules pour le petit.

Perso, au delà de la perte de mes tympans, j'ai surtout les boules pour le petit. koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6404 Karma: 16140 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0

@Grigrou

Elle simule

Monsieur est connaisseur?

ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 694 Karma: 574 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 Moi je suis en admiration devant les génies qui commentent... Entre ceux qui disent qu'elle est enceinte, alors qu'elle est peut-être simplement ronde de nature, et ceux qui parlent de son "fils" à côté d'elle, alors que c'est peut-être simplement son petit frère ou un cousin ou etc... Sérieux vous êtes forts les génies devins !! Y en a pas un de vous qui a les numéros du prochain loto ?

La vidéo parle d'elle même



Mickey's Fun Wheel at Disney California Adventure avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1582 Karma: 807 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 @0ctavie

Magnifique! En accelerant 3x ou x4 la vitesse de rotation,cette grande roue pourrait devenir intéressante (parce que sinon c'est soporifique à souhait ces machins) Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 68470 Karma: 5422 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0 Si tu sais que tu ne supportera pas d'aller dans la grande roue, pourquoi monter dedans quand même et emmerder ceux qui n'ont pas peur? Phadeb J'aime glander ici Inscrit le: 7/3/2007 Envois: 8997 Karma: 194 Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... Re: Une femme a peur dans la grande roue d'un parc D... 0

@kermit

"Where do we go ?"

Connasse, tu as fait la queue pendant presque une heure et maintenant c'est la surprise ?



J'ai lu ton commentaire avec la voix de Caljbeut dans ma tête



