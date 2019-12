Vidéo : Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme nu (Angleterre) Posté par Koreus

Attention, un peu de nudité

Des joueurs du club de rugby d'Ashington, en Angleterre, fêtent Noël en jouant au bowling humain avec un homme nu.



Vidéo (19s) : Bowling humain avec un homme nu





Vidéo : Problème d'équipement pendant la Course de l'Escalade Vidéo : Des supporters nus fêtent le Brennus dans la piscine de Morgan Parra Vidéo : Saut à ski nu

gabberteam Je m'installe Inscrit le: 8/1/2010 Envois: 229 Karma: 106 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 2 Ok ! (j'hésitais avec Kamoulox) LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2455 Karma: 6246 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 1 Y a pas à dire, ils savent s'amuser en Angleterre! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1695 Karma: 2633 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 11 Et les 3 doigts ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10169 Karma: 8637 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 0 Y a un peu trop de vin chaud qui a été consommé ^^ Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2891 Karma: 4060 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 22 Ah tiens ? ? On peut lancer deux boules en même temps??? Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 162 Karma: 148 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 0 Les filles vont s'en donner à cœur joie avec la vidéo dans leurs smartphones. Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 64 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 1 Il est parti pour la dinde de noël, tu fais pareil mais dans le four. Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21034 Karma: 16663 En ligne ! Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 3 À noter qu'ils ont vomi sur la piste pour que ça glisse mieux. Halala ces anglais, quels grands enfants ! Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 260 Karma: 362 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 1 Je suis vraiment choqué par tant de nudité. Vraiment Koreus, je suis choqué.

Un être humain dépourvu de vêtements, ça me fait froid dans le dos. Larcenn Je suis accro Inscrit le: 11/6/2008 Envois: 745 Karma: 318 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 1 c'est un coup a se coincer une testicouille ça ! DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 539 Karma: 1152 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 5 C'était une métaphore les gars le #balancetonporc... vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1074 Karma: 977 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 0 ...ouais non en fait je ne vais pas cliquer. Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1120 Karma: 384 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 1 A quand le golf??? Perso je joue pas Belmont Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2019 Envois: 34 En ligne ! Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 0 combien dégoûtant ils devraient l'interdire d'ou la page Koreus au lieu d'accepter cette vidéo UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 714 Karma: 587 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 0



Merci Koreus !



Du love à tous La vidéo parfaite à mater après avoir bu quelques bières bien vénères en villeMerci Koreus !Du love à tous billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 932 Karma: 1068 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 2 Y'a pas à dire c'était quand même plus facile du temps où on avait le droit de lancer des nains ! Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3521 Karma: 2366 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 4

@Belmont

combien dégoûtant ils devraient l'interdire d'ou la page Koreus au lieu d'accepter cette vidéo



La réponse B ChapoChapi Je viens d'arriver Inscrit le: 13/11/2016 Envois: 25 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 3

@Mr-poulet-du-33

Citation :

@Belmont

combien dégoûtant ils devraient l'interdire d'ou la page Koreus au lieu d'accepter cette vidéo



La réponse B



Vous ne pouvez pas, il y a Mariah Carey qui se rase la langue en opposition. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1508 Karma: 2337 En ligne ! Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 1 @ChapoChapi





Ah bah bravo, ça KAMOULOX, le mercredi matin, à la fraîche, décontracté du gland... Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1115 Karma: 923 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 0

@Jinroh

Ah tiens ? ? On peut lancer deux boules en même temps???

Deux boules et un gland ! ^^ Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2891 Karma: 4060 Re: Un club de rugby fait un bowling humain avec un homme... 0

@Borny

Citation :

@Jinroh

Ah tiens ? ? On peut lancer deux boules en même temps???

Deux boules et un gland ! ^^

Et un trou de balles...

Une jolie couronne de noel.

@PurLio

“La cuisine anglaise : si c'est froid, c'est de la soupe. Si c'est chaud, c'est de la bière !”

Du vin chaud ? En Angleterre ?

