Vidéo : L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'annonce de la nouvelle Miss Monde Posté par Koreus

L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'annonce de la nouvelle Miss Monde. A se demander si les rôles ne sont pas inversés.



Vidéo (3mn11s) : L'étonnante réaction de Miss Nigeria (Miss Monde 2019)





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2891 Karma: 4060 En ligne ! Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 15 Je comprends pas car Mister Monde ça existe mais ça passe inaperçu...comment peut on cautionner la sous representation des hommes dans ces domaines? psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 191 Karma: 398 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 9 elle joue bien la comédie...elle lâche les pires injures en rigolant et comme on a pas le son...

25 commentaires Auteur Conversation Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 10745 Karma: 8386 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 3 Visiblement, il y a une règle qu'elle n'a pas comprise... Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 450 Karma: 771 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 4 Peut-être le traitement des miss monde est-il particulièrement désagréable, et l'élue a-t-elle moins de chance que l'on l'imagine... ? _Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1832 Karma: 1320 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 2 Miss Brésil était plus jolie

EDIT : @koikoi_koi @UltimateByte finalement après un second visionnage, c'est la présentatrice qui aurait du l'emporter !



EDIT : @koikoi_koi @UltimateByte finalement après un second visionnage, c'est la présentatrice qui aurait du l'emporter ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2891 Karma: 4060 En ligne ! Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 15 Je comprends pas car Mister Monde ça existe mais ça passe inaperçu...comment peut on cautionner la sous representation des hommes dans ces domaines? Astart1 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 3 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 "Chouette, j'ai perdu !"

"Horreur, j'ai gagné !"

On les a peut-être obligé à participer avec un pistolet sur la tempe ? psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 191 Karma: 398 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 9 elle joue bien la comédie...elle lâche les pires injures en rigolant et comme on a pas le son... Green_Is_Dead Je m'installe Inscrit le: 7/12/2018 Envois: 220 Karma: 188 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 4 Je la trouve moche (je préfère celle du milieu)! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10169 Karma: 8637 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 Elle voulait peut-être simplement rentrer chez elle ^^ koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6404 Karma: 16140 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 8 @_Spo0n_ Moi aussi j'ai l'impression que la viande est plus ferme sur Miss Brésil, mais Miss Jamaïque a l’œil plus vif UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 714 Karma: 587 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 Yazguen Ou alors peut-être qu'elle a lié une amitié avec elle et qu'elle ne s'estimait pas légitime à gagner ?



@_Spo0n_ Pour le coup je ne suis pas d'accord avec toi, pour une fois j'approuve le résultat, pour moi miss Jamaica était la plus belle. Ou alors peut-être qu'elle a lié une amitié avec elle et qu'elle ne s'estimait pas légitime à gagner ?Pour le coup je ne suis pas d'accord avec toi, pour une fois j'approuve le résultat, pour moi miss Jamaica était la plus belle. La_Koukouille Je m'installe Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 494 Karma: 2001 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 3

@Jinroh

Je comprends pas car Mister Monde ça existe mais ça passe inaperçu...comment peut on cautionner la sous representation des hommes dans ces domaines?





Ça va, il vous parle en ce moment même, de quoi vous vous plaignez. Citation :Ça va, il vous parle en ce moment même, de quoi vous vous plaignez. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1508 Karma: 2337 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 2 il vous parle en ce moment même, de quoi vous vous plaignez.

@La_Koukouille



--> De la face de cul de babouin qui pense nous représenter. Citation :--> De la face de cul de babouin qui pense nous représenter. _Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1832 Karma: 1320 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 1

@Jinroh

Je comprends pas car Mister Monde ça existe mais ça passe inaperçu...comment peut on cautionner la sous representation des hommes dans ces domaines?



Parce que tout le monde sait que c'est George Abitbol, au dessus de lui y'a personne, en dessous de lui y'a personne !



Citation :Parce que tout le monde sait que c'est George Abitbol, au dessus de lui y'a personne, en dessous de lui y'a personne ! TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3067 Karma: 12649 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 Moi de toute façon, j'aime Nigeria, Nicaragua. Je les trouve pas jolies du tout.



Non, en fait, je déconne, elle est jolie Miss Nigeria. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1189 Karma: 5086 En ligne ! Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 1 N’empêche, joli retournement de buzz. Maintenant tout le monde clique pour voir la perdante ! logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 772 Karma: 727 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 Ces yeux de biche... gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1263 Karma: 984 En ligne ! Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 1 Elle a la joie de vivre communicante en tout cas.



Sans trop jouer mon misogyne - mais les femmes entre elles sont souvent comme ça -, je me demande si elle avait pas une dent contre miss brésil et que plus que gagner, c'est la voir perdre qui l'a exaltée.



Ou alors elle est vraiment copine avec miss Jamaïque. koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6404 Karma: 16140 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 3 @gazeleau Miss Jamaïque à promis de la beuh à tout le monde si elle gagnait Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4558 Karma: 3887 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 Un peu bizarre leurs délibérations :

- "Miss Guadeloupe 2018, 1ere dauphine Miss France, est élue 1ere dauphine Miss Monde 2019 face aux Miss Nigeria, Jamaïque, Brésil et Inde"

- Miss Jamaïque devient elle Miss Monde 2019 face aux Miss Nigéria et Brésil



Du coup ces deux dernières, elles ont un lot de consolation ? gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1263 Karma: 984 En ligne ! Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 @koikoi_koi Merde elle m'a rien dit. Si elle m'avait mis dans le coup j'aurai aussi sauté de joie partout -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 2988 Karma: 831 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0



Parfois quand les filles enlèvent leurs vêtements on a de mauvaises surprises. (et les hommes aussi mais ça ne me concerne pas) Pour moi miss Nigéria a le plus beau visage, en plus sa réaction amusante lui fait des points en plus. Mais c'est un peu tout ce qu'on voit et ça ne suffit pas pour juger.Parfois quand les filles enlèvent leurs vêtements on a de mauvaises surprises.(et les hommes aussi mais ça ne me concerne pas) Zagina Je suis accro Inscrit le: 2/9/2016 Envois: 701 Karma: 485 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 @Jinroh J'ai l'impression que les hommes sont plutôt représenté par leurs puissances que par leurs beauté. La compétition la plus importante pour le physique masculin c'est Mr.Olympia.(ce qui à fait connaitre schwarzy à ses débuts). HanaTsu Je viens d'arriver Inscrit le: 2/10/2019 Envois: 48 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 c'est une très belle réaction. Plutôt que d'être déçu d'avoir perdu, elle est heureuse pour son amie. Kaishu Je viens d'arriver Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 88 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 @Petis à ce moment du concours, Miss Nigeria et Miss Brésil étaient déjà éliminées, elles étaient en support de Miss Jamaique pour le délibéré entre elle et la française (qui pour le coup n'était pas Miss France mais Miss guadeloupe), cette dernière était un peu plus loin sur le côté avec son crew également mais ils ont pas filmé sa réaction à au moment du verdict. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3521 Karma: 2366 Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... Re: L'étonnante réaction de Miss Nigeria à l'an... 0 Qu'elle paraît fausse.