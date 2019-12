Vidéo : Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase « Aaron Earned An Iron Urn » Posté par Avaruus

De jeunes représentants des gentilés de Baltimore prononcent une phrase de type virelangue avec l'accent qui leur est propre (mais semble bien sale pour les autres). C'est exaltant.



Vidéo (1mn) : Prononcer « Aaron Earned An Iron Urn » avec l'accent de Baltimore





Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 114 Karma: 112 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 10 @Anaon anaon earned an iron urn Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2097 Karma: 2224 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 6

18 commentaires Auteur Conversation Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 847 Karma: 803 En ligne ! Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Ils ont l'air fins ! Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 103 Karma: 199 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Phoquing accent ! Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 114 Karma: 112 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 10 @Anaon anaon earned an iron urn kaporalhart Je suis accro Inscrit le: 9/2/2011 Envois: 810 Karma: 508 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Des dizaines de milliers d'années d'évolution pour créer la civilisation, le langage, la technologie. C'est beau de voir que pour le langage on à l'impression d'être revenu au point de départ. teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 428 Karma: 372 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 1 Mon dieu.... on entend la même chose dans les ateliers protégés Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 140 Karma: 118 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 1 Aing aing an aing eungh koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6404 Karma: 16140 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 hein? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2097 Karma: 2224 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 6 PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10169 Karma: 8637 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 1



Vous navigateur est trop vieux On dirait une partie de mâche-mot ^^ Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4558 Karma: 3887 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Mes amis se moquent de moi quand j'imite exactement de cette manière certains échanges des séries VO Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 199 Karma: 285 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Fuck that shit ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2126 Karma: 4414 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 2 Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4564 Karma: 4396 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 1 On s'en fout, en France on a aussi nos accents spécifiques qui fleurent bon les régions.



28 Accents of France / 28 accents de France [audio] highpictv Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2009 Envois: 44 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Google translate ne prononce pas beaucoup mieux ! LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1456 Karma: 929 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Vous navigateur est trop vieux MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 858 Karma: 1040 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Ben moi, je trouve que leur imitation de la mobylette qu'ils ont volé convaincra les les flics de Baltimore... Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 416 Karma: 161 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 1 Oxdee Je viens d'arriver Inscrit le: 24/11/2018 Envois: 44 Re: Des mecs de Baltimore essaient de prononcer la phrase... 0 Euh !?