Vidéo : Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King » Posté par Avaruus

Quand un streameur perd dans le jeu vidéo « Jump King ». On dirait bien un de ces jeux frustrants de mes années jeunesse. J'ai envie de le tester du coup, mais je sais que je risque d'envoyer mon écran par la fenêtre.



Vidéo (29s) : Allégorie du désespoir avec « Jump King »





Vidéo : Jouer dans le train à Fortnite sur sa télé Vidéo : Un joueur effrayé en plein stream d'un jeu d'horreur Vidéo : Des Anglais rencontrent des Français dans « Sea of Thieves »

TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3073 Karma: 12662 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 9 Putain, j'ai dû regarder 5 ou 6 fois en boucle sa tronche se défaire petit à petit ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2898 Karma: 4114 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 Quand jouer n est pas jouer.. Tristoise Je m'installe Inscrit le: 5/11/2011 Envois: 367 Karma: 473 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 13 Hello darkness my old friend ... zygopetalum Je viens d'arriver Inscrit le: 20/9/2012 Envois: 39 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 3 La musique de Jojo est si bien synchronisée avec sa chute que j'ai cru qu'elle avait été rajoutée après coup !

Mais en fait non, au vu de ce que dit le tchat durant la vidéo, la musique est bien d'origine. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 669 Karma: 853 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 Pour ceux qui douteraient encore qu'il existe des génies du mal chez les game designers... haricot Je m'installe Inscrit le: 22/10/2015 Envois: 288 Karma: 211 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 @zygopetalum "musique de jojo" ? Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 856 Karma: 805 En ligne ! Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 1

La vache tellement désesperant que même mon navigateur jette l'éponge : CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13235 Karma: 14925 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0

Et là... c'est le drame... voix-off Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 104 Karma: 200 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 1 On lui dit quand même, que la maison de retraite a appelé pour sa Grand-Mère, ou on attend un peu ? Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4568 Karma: 4397 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 Il a raté le porte-avion ? Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 413 Karma: 1162 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 1 @haricot

Jojo's Bizarre Adventures, un des mangas les plus connus. La musique qu'il écoute est le Giorno's Theme, la musique du héros de la saison 5. Qui a une notoriété de dingue ! Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 856 Karma: 805 En ligne ! Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 Purée c'est légal d'appeler ça un jeu? Je viens de le tester, c'est très difficile et ultra répétitif. greenysnaky Je suis accro Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 1679 Karma: 1188 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 @Anaon Il y a beaucoup de gens qui apprécient le challenge qu'un jeu représente, et il est bien là, pas de doute.



Tu as l'air de considérer que c'est un défaut d'être "très difficile", alors que c'est au contraire ce qui attire. Ce jeu ne teste pas un nombre énorme de compétences, mais il les teste à profusion, et ta patience au passage, ce qui rend la victoire gratifiante.



Bien sûr on peut préférer un jeu qui est beau, plein de cinématiques et qui s'apparente pratiquement davantage à une expérience cinématographique qu'à un jeu pur et dur, mais bon, il y en a pour tous les goûts, les plus puristes et hardcore, et les plus casual qui recherchent davantage ce qui est beau, plaisant, facile. Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 107 Karma: 79 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 2 ça m'a fait pensé à cette épic réaction de groupe quand ils ont avancé sur Getting over it, quand soudain...





1 CHALLENGE 10 YOUTUBEURS Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 856 Karma: 805 En ligne ! Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 @greenysnaky Pour moi ce genre de jeu ressort plus de la facilité du développeur à augmenter la durée de vie du jeu que de présenter une difficulté "intelligente" puisque pour faire durée le jeu suffit de faire tomber le personnage 5 niveaux plus bas pour qu'il se retape 2h à tout regrimper. Grrr! Uninstall... flesh38 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/9/2016 Envois: 14 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 1 C'est ça non ? Pour ceux qui cherchaient...

PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 139 Karma: 383 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 c'est bien la première fois que je peux observer un état de décomposition à vitesse normale haricot Je m'installe Inscrit le: 22/10/2015 Envois: 288 Karma: 211 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 Khaas merci bien .. je vais regarder ça merci bien ..je vais regarder ça greenysnaky Je suis accro Inscrit le: 21/2/2013 Envois: 1679 Karma: 1188 Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 @Anaon C'est un peu plus subtil que ça quand même, l'idée c'est que suivant ton erreur, elle peut être massivement punie ou presque pas et tu retomberas juste un demi-écran plus bas. Donc t'as intérêt à identifier à quel endroit il ne faut surtout pas tomber, et par exemple à faire un saut plutôt un peu trop court qu'un peu trop long. Mais bon, un saut un peu trop court ne te permettra pas non plus d'avancer donc t'as ces dilemmes qui viennent jouer avec toi pour tester ta lucidité, ta confiance, ta maîtrise, ta résistance à la pression etc, sur le plan du mental c'est une épée de damoclès qui est plutôt bien pensée.



En tout cas je veux pas défendre ce jeu en particulier mais l'idée qui est très largement perceptible et notable ici, c'est le retour à un design dans lequel il existe encore de vrais enjeux pour celui qui est derrière l'écran, et où on arrête d'avoir peur de frustrer les joueurs pour le caresser dans le sens du poil et qu'il joue à ton jeu plutôt que... d'"uninstall". Parce que c'est un travers qui a très largement massacré cette industrie du jeu vidéo au cours des 2 dernières décennies et surtout depuis l'invasion des modèles économiques type freemium etc qui incitent à rendre ton joueur addict à n'importe quel coût plutôt que de lui proposer un jeu de qualité qu'il achètera une bonne fois pour toutes, qu'il finisse ou non par le désinstaller.



Je dis pas que ce jeu en particulier est particulièrement réussi, mais il a cet atout et c'est à mon avis très largement ce qui fait sa popularité : une réaction à une tendance qui est à l'extrême inverse dans cette industrie ces temps-ci et qui gonfle les vrais gamers qui en ont marre d'enfiler des perles et de ne ressentir aucune gratification en finissant un jeu lisse et aseptisé parce qu'ils n'ont pas eu à d'abord se frotter à la résistance de ce jeu et à ressentir la frustration nécessaire à ce sentiment de satisfaction intense. Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 856 Karma: 805 En ligne ! Re: Allégorie du désespoir avec le jeu vidéo « Jump King ... 0 greenysnaky Mouai, je préfère largement un jeu comme Mouai, je préfère largement un jeu comme Ori ! L'enjeu des développeurs c'est de te faire vivre une aventure pas traversé un niveau en espérant que tu le recommences 15 fois. Après je pense que le budget n'est pas le même et l'ambition non plus.