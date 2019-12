Vidéo : Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Posté par Skwatek

Aladdin est poursuivi par des gardiens après s'être emparé de la lampe magique.







Vidéo (5mn32s) : Aladdin fait du parkour





Auteur Conversation nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 537 Karma: 667 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 Pas mal. Beaucoup de taff, rendu moyen ? gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1271 Karma: 988 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 1 Bon, les gamins se sont fait financer de beaux drones et cams par l'office du tourisme de Bukhara - ils ont eu bien raison - ça se voit un peu, mais c'est beau! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10177 Karma: 8655 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 3 Les lieux sont splendides en tout cas ! Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 467 Karma: 493 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 Vraiment sympa! J'espère juste que Disney ne va pas y voir une raison pour adapter Ong Bak. _Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1834 Karma: 1329 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 L'architecture est magnifique ! Korky Je viens d'arriver Inscrit le: 22/9/2006 Envois: 94 Karma: 207 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 À 0:50 : Pourquoi ?

Sinon, magnifiques villes. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3228 Karma: 685 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 Maintenant j'ai envie de visiter l'Ouzbékistan, c'était le but non ? Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1696 Karma: 2648 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 Supercherie. Volodia Je viens d'arriver Inscrit le: 14/8/2019 Envois: 16 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 C'est plus du parkour, c'est carrément un film d'action ! TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3073 Karma: 12662 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 Un peu long. J'ai pas tenu toute la vidéo. Les vues sont très jolies. Le parkour sympa, mais à force de faire des saltos pour rien il aurait déjà dû se faire chopper. Y a des plans aussi où la caméra fait nawak, on voit mal se qui se passe et ça file mal au crâne. ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 697 Karma: 578 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 Y a pas à dire, ils sont doués ; et je serai bien incapable de faire le dixième de leurs acrobaties. Mais bon, j'ai l'impression que le parkour à leur manière, c'est surtout l'art de faire en 10 mouvements complexes ce que tu pourrais faire en 2 simples pour être vraiment efficace... Butters_ Je m'installe Inscrit le: 16/11/2015 Envois: 338 Karma: 652 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 1 Maintenant refaites nous pareil avec des babouches pour voir Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1719 Karma: 2665 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0

Raiders of the Lost Ark (3/10) Movie CLIP - Sword vs. Gun (1981) HD Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4568 Karma: 4397 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 @LeFrenchi

C'est un beau pays, plus typique que le Shakistan, mais moins touristique que le Boukhistan.

Enfin, moi, ce que j'en dis... Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 2975 Karma: 1123 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 Un peu long pour du parkour ! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 68485 Karma: 5425 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0



je ne savais pas que Kev Adams était doué en parkour. AlpiN Je viens d'arriver Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 30 Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan Re: Aladdin fait du parkour en Ouzbékistan 0 @ender666 Il y a la pratique efficace et la pratique acrobatique/artistique/scénarisée.



Devin supertramp n'en est pas à sa première vidéo utilisant le parkour/freerunning/art du déplacement, il suffit de voir sa chaine !



Devin supertramp n'en est pas à sa première vidéo utilisant le parkour/freerunning/art du déplacement, il suffit de voir sa chaine !



Cela dit, il y a pas mal de beaux mouvements "purs" parkour, pas si complexes que ça au milieu des acrobaties de la vidéo