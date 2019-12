Vidéo : La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV aux Stormtroopers (Suisse) Posté par LeFreund

En cette période de fêtes de fin d'année, les forces de l'ordre bernoises adresse leurs vœux en collant un PV aux Stormtroopers.



Vidéo (3mn19s) : Les vœux décalés de la police bernoise (Star Wars)





ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 697 Karma: 578 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 7 Je me demandais en voyant la vidéo combien de temps ça prendrait pour avoir des commentaires critiquant la police ou ramenant ça aux manifs. Ben je suis pas déçu (façon de parler) en voyant la rapidité de certains...

15 commentaires Auteur Conversation gonorrhus Je suis accro Inscrit le: 4/1/2017 Envois: 837 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 1 Quel putain d'accent ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10177 Karma: 8655 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 2



Bah en France aussi on sait rendre hommage à Dark Vador. Vieuxfoin Je m'installe Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 116 Karma: 62 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 0 Typique Police européenne, plutôt que de repousser un envahisseur armé, on met des contraventions de stationnements:p ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 697 Karma: 578 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 7 Je me demandais en voyant la vidéo combien de temps ça prendrait pour avoir des commentaires critiquant la police ou ramenant ça aux manifs. Ben je suis pas déçu (façon de parler) en voyant la rapidité de certains... TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3073 Karma: 12662 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 1 Je suis le seul qui sature de Star Wars, là ? Les sites de News, les pubs, les affiches, les vidéos YouTube... tout le monde y va de son truc en rapport avec Star Wars, juste parce qu'il y a le nouveau film qui sort... ça va, on a compris... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5870 Karma: 1432 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 0 Pas trop la tête à faire ça en ce moment les nôtres... koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6414 Karma: 16169 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 4 @TomBomb te detendre tu dois, la nausée je partage avec toi mais rien n'y faire nous ne pouvons MILOT Je masterise ! Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 4887 Karma: 2670 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 2 @TomBomb Non mais là, ça s'explique.

Si les producteurs de Star Wars ont des comptes en Suisse, la moindre des chose est de renvoyer l'ascenseur.



@Khaas t'as raison. On est tellement habitué à voir des vidéos de mieux en mieux ficelées qu'on en oublie que ce sont des amateurs qui là, se débrouillent comme des chefs Khaas Je m'installe Inscrit le: 28/1/2011 Envois: 413 Karma: 1162 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 4



Très très bien fait quand j'ai lu que c'était fait par la police (autrement dit, PAS des acteurs), me suis dit que ça allait être naze. Et pourtant c'est super bien dosé de partout : timing, ton, humour, gestes...



J'ai beaucoup aimé, Star Wars ou pas ! Bon ba vu qu'on a aucun commentaire positif je commence :Très très bien faitquand j'ai lu que c'était fait par la police (autrement dit, PAS des acteurs), me suis dit que ça allait être naze. Et pourtant c'est super bien dosé de partout : timing, ton, humour, gestes...J'ai beaucoup aimé, Star Wars ou pas ! Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1642 Karma: 1572 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 1 Je suis le seul qui sature de Star Wars, là ? Les sites de News, les pubs, les affiches, les vidéos YouTube... tout le monde y va de son truc en rapport avec Star Wars, juste parce qu'il y a le nouveau film qui sort... ça va, on a compris...

Si je devais faire un résumé je dirais que : tout ce tapage ça lui Georges Lucas les couilles à @TomBomb.



@koikoi_koi

Citation : @TomBomb te detendre tu dois, la nausée je partage avec toi mais rien n'y faire nous ne pouvons

Excellente imitation…bluffante même. Citation :Si je devais faire un résumé je dirais que : tout ce tapage ça lui Georges Lucas les couilles à @Citation :Excellente imitation…bluffante même. koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6414 Karma: 16169 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 0 Koreame Citation : ça lui Georges Lucas les couilles à TomBomb





@Khaas je partage ton commentaire, c'est vrai que pour des amateurs c'est vraiment très bien fait!!! Mais si il n'y avait pas 238 453 vidéos parodiant Star Wars dès qu'un nouvel épisode sort, ce serait bien plus appréciable. Citation :je partage ton commentaire, c'est vrai que pour des amateurs c'est vraiment très bien fait!!! Mais si il n'y avait pas 238 453 vidéos parodiant Star Wars dès qu'un nouvel épisode sort, ce serait bien plus appréciable. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1140 Karma: 2273 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 3



"Für Luke...

...Von Papi"



m'a achevé Je parle pas allemand mais le"Für Luke......Von Papi"m'a achevé Syden Je viens d'arriver Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 81 Karma: 101 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 0

@TomBomb

Je suis le seul qui sature de Star Wars, là ? Les sites de News, les pubs, les affiches, les vidéos YouTube... tout le monde y va de son truc en rapport avec Star Wars, juste parce qu'il y a le nouveau film qui sort... ça va, on a compris...



Tu n'es pas le seul à être las. Il faudra supporter jusqu'à ce que ça passe. Citation :Tu n'es pas le seul à être las. Il faudra supporter jusqu'à ce que ça passe. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1468 Karma: 2732 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 0 TomBomb Respire et reprend une dose de baby Yoda, ça ira mieux!



Vous navigateur est trop vieux Respire et reprend une dose de baby Yoda, ça ira mieux! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 336 Karma: 1804 Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... Re: La police bernoise adresse ses vœux en collant un PV ... 0

@TomBomb

Je suis le seul qui sature de Star Wars, là ? Les sites de News, les pubs, les affiches, les vidéos YouTube... tout le monde y va de son truc en rapport avec Star Wars, juste parce qu'il y a le nouveau film qui sort... ça va, on a compris...

