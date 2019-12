Vidéo : Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la phrase « hahahahahaha » Posté par Koreus

Une personne a demander à Siri de répéter la phrase « hahahahahaha »



Vidéo (38s) : Demander à Siri de lire la phrase « hahahahahaha »





Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 969 Karma: 700 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 14

Fullmetal Alchemist Funny moment|| The Real Name Of SCAR and King FUHRER Fullmetal Alchemist houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 516 Karma: 378 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 12 Vu la période il faut lui demander hohohohoho ...

Fullmetal Alchemist Funny moment|| The Real Name Of SCAR and King FUHRER Fullmetal Alchemist houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 516 Karma: 378 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 12 Vu la période il faut lui demander hohohohoho ...

17 commentaires Auteur Conversation dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 685 Karma: 802 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 Il demande à Siri d'appeler "ahahahahah..." pas de répéter. houki Je suis accro Inscrit le: 12/3/2010 Envois: 516 Karma: 378 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 12 Vu la période il faut lui demander hohohohoho ... Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 164 Karma: 150 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 2 Merci pour ce partage TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3073 Karma: 12662 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 1 dubstyle Erreur ! Il demande à Siri de l'appeler, lui, le propriétaire du téléphone "ahahahahhah", pas d'appeler quelqu'un qui s'apelle comme ça, ni de répéter Erreur ! Il demande à Siri de l'appeler, lui, le propriétaire du téléphone "ahahahahhah", pas d'appeler quelqu'un qui s'apelle comme ça, ni de répéter Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2898 Karma: 4114 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 1 Ah ben c est cool on a donné un cri d agonie aux machines le jour ou on gagnera la guerre contre elles. marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 275 Karma: 415 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 Dès que l'intelligence artificielle comprendra quand on se fout de gueule et quand non, je commencerai à y croire. logomoca Je suis accro Inscrit le: 16/9/2006 Envois: 773 Karma: 727 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 Héhéhéhéhéhhhhheyhahahein? Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 969 Karma: 700 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 14

Fullmetal Alchemist Funny moment|| The Real Name Of SCAR and King FUHRER Fullmetal Alchemist poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1855 Karma: 359 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 Siri, raconte moi une blague. Corbac Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 16 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 Haha ? Alex333 Help Desk Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25347 Karma: 12476 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0

Fullmetal Alchemist Funny moment|| The Real Name Of SCAR and King FUHRER Fullmetal Alchemist poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1855 Karma: 359 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 Siri, raconte moi une blague. Corbac Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 16 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 Haha ? Alex333 Help Desk Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25347 Karma: 12476 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0

@poiuytreza525

Siri, raconte moi une blague.

"Tidi



J'en connais une bonne.



Quelle est l'heure préférée des fakirs ?



L'heure de pointe" Citation : FanadeReusKo Je m'installe Inscrit le: 24/11/2016 Envois: 182 Karma: 124 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0



Elle a à peine eu le temps de... j'ai désactivé l'option sur mon Samsung "Hi Bixby" "C'est quoi Siri ?"Elle a à peine eu le temps de... j'ai désactivé l'option sur mon Samsung dubstyle Je suis accro Inscrit le: 21/2/2005 Envois: 685 Karma: 802 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 @TomBomb Erreur ! Raynelle Baldovino demande à Siri de le surnommer "hahahahhhah...", comme dans cette pub pour l'iPhone 4S :





Apple iPhone 4s - Siri - Rock God - TV AD tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 310 Karma: 203 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 ATTENTION avant de lancer la vidéo mettez le son a zero.



en effet mon ordinateur ayant entendu Une IA avoir un orgasme, cela fait 3h qu'il est en érection. PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 373 Karma: 277 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 C'est con mais j'étais à bout de souffle pour "elle". Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 868 Karma: 580 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 En GROS Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 68485 Karma: 5425 Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... Re: Quand tu demandes à l'assistant Siri de lire la ... 0 je crois bien qu'elle nous fait une crise d'asthme.