Vidéo : Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans personne Posté par Skwatek

Le générique du dessin animé « Les Simpson », sauf qu'il n'y a personne.



Vidéo (1mn16s) : Générique des Simpson sans personne





Auteur Conversation jeanphilassec Je m'installe Inscrit le: 1/2/2017 Envois: 158 Karma: 116 Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 1 ..... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10198 Karma: 8668 Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 0 Le gag du canapé est tordant ! ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6274 Karma: 2521 Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 0



La version sans rien. Propre, sobre! La version sans rien. Propre, sobre! Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 10748 Karma: 8393 Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 0

Encore un coup des syndicats... Si même les personnages font grèves !Encore un coup des syndicats... TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3074 Karma: 12667 Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 0 Pas mal. Moi j'aurais même enlevé les voitures, le sac de courses et le bout de plutonium (il a bien enlevé le skateboard et le saxophone), parce que les trucs qui s'animent alors qu'il y a personne, c'est un peu chelou.



J'aurais aussi choisi une résolution meilleure que 320x240. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2348 Karma: 3784 En ligne ! Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 1 Excellent de drôlerie ce générique, je me suis tordu de rire du début à la fin, c'est dingue !



C'est vraiment de la merde en fait. Mais ce texte est invisible, tout comme l'intérêt de cette vidéo. Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 320 Karma: 986 En ligne ! Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 1 Je propose des commentaires sans commentaires. Alex333 Help Desk Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 25348 Karma: 12482 En ligne ! Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 2 Je relève le défi VDD orzro Je m'installe Inscrit le: 5/7/2014 Envois: 137 Karma: 274 Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 0 Et c'est d'une pierre deux coups puisque c'est aussi sans intérêt ! o: Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2182 Karma: 6640 Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... Re: Le générique du dessin animé « Les Simpson » sans per... 1

@Alex333

Je relève le défi VDD



