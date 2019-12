Vidéo : Comment livrer un colis sur une allée verglacée Posté par Skwatek

La technique d'un livreur UPS pour livrer un colis sur une allée verglacée.







Vidéo (34s) : Livrer un colis sur une allée glissante





Sur le même sujet :

Vidéo : Un livreur fait la danse de la joie Vidéo : Livreur prudent sur du verglas Vidéo : Un livreur patriote Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 814 Karma: 714 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 33

@WeWereOnABreak

Ca coute si cher que ca un sac de sel ?

Peut-être que le colis contient un sac de sel ? Citation :Peut-être que le colis contient un sac de sel ? kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 814 Karma: 714 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 29

Un pouce levé pour ce monsieur Un pouce levé pour ce monsieur

19 commentaires Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10219 Karma: 8695 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 5 Encore une vidéo d'un livreur qui lance un paquet mais pour une fois, le client est content ! Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1122 Karma: 388 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 4 Encore... Mieux vaut livrer un colis façon curling que façon javelot. Les clients apprécieront ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2475 Karma: 7722 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 2 Ca coute si cher que ca un sac de sel ? kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 814 Karma: 714 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 29

Un pouce levé pour ce monsieur Un pouce levé pour ce monsieur kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 814 Karma: 714 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 33

@WeWereOnABreak

Ca coute si cher que ca un sac de sel ?

Peut-être que le colis contient un sac de sel ? Citation :Peut-être que le colis contient un sac de sel ? GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1047 Karma: 1675 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 7 Qu'on lui offre une prime de Noël à ce monsieur !

Il fait une sacrée bonne pub à son entreprise. Et ça change. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2201 Karma: 2479 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 13 sinon il passe a coté et marche sur la neige non? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2130 Karma: 4440 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 1 @tryfax carrement ! Anth0x Je m'installe Inscrit le: 12/3/2018 Envois: 345 Karma: 494 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 0 @WeWereOnABreak financièrement non, écologiquement ça pollue plus que si tu dégivre toute l'allée avec un sèche cheveux Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4572 Karma: 4402 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 5 @tryfax

Si on se met à réfléchir avant d'agir, où allons nous ??? TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3079 Karma: 12676 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 1 Gudevski @tryfax

Citation : Si on se met à réfléchir avant d'agir, où allons nous ???



Euh, au bout de l'allée verglacée ? Ou accessoirement, DTC. Citation :Euh, au bout de l'allée verglacée ? Ou accessoirement, DTC. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 860 Karma: 1043 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 1 Mission accomplie ! Allée luge y'a !!! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 578 Karma: 790 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 0 Très beau geste technique !! Sinon tu pouvais marcher sur la neige jusqu'au bord de la maison aussi mais c'est beaucoup moins fun du coup pour Youtube ! s4m0t Je viens d'arriver Inscrit le: 20/12/2018 Envois: 13 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 2 Attendez ! Il me faut une signature ! Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1720 Karma: 2667 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 1

@s4m0t

Attendez ! Il me faut une signature !

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhahahhhhhhahhhhhhhhhhahahaaaaaaaahaaaaaahaahaaaaaaaaaaaahahahaaaaaaaahaaaaahahahahhhahahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Citation :hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahhhhhhhhhhhhhhhhhhhahahhhhhhahhhhhhhhhhahahaaaaaaaahaaaaaahaahaaaaaaaaaaaahahahaaaaaaaahaaaaahahahahhhahahahahahahahahhahahahahahahhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha Pandor29 Je m'installe Inscrit le: 28/3/2010 Envois: 355 Karma: 63 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 0

@WeWereOnABreak

Ca coute si cher que ca un sac de sel ?



Un autre technique sympa s'est tu marche dans la neige sur le coter. Citation :Un autre technique sympa s'est tu marche dans la neige sur le coter. aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 5982 Karma: 425 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 0 Un sens du devoir exceptionnel pour un employé émérite ! Papounet88 Je viens d'arriver Inscrit le: 2/8/2012 Envois: 57 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 0 Je comprend jamais pourquoi ils ont jamais un stock de sel chez eux ? c'est quand meme la base pour déneiger/faire fondre devant chez sois en hiver. Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 2621 Karma: 826 Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée Re: Comment livrer un colis sur une allée verglacée 0 Anth0x Un bon saut d'eau chaude et on en parle plus Un bon saut d'eau chaude et on en parle plus Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.