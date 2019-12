Vidéo : Comment écouter du rock sur une platine Posté par Skwatek

Michael Ridge écoute un vinyle recouvert de cailloux sur une platine.







Vidéo (2mn2s) : Écouter du rock sur une platine





24 commentaires Auteur Conversation dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 327 Karma: 1009 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 6 C'est con, en français la blague fonctionne moins bien... Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4572 Karma: 4402 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 1

(Puisque ce sont des cailloux)



Je ne vais pas tarder à sortir. Il y a de la création et de l'audace mais ça casse pas des briques non plus(Puisque ce sont des cailloux) Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 249 Karma: 319 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 0 Prochaine étape, le même essai avec un lecteur CD ! LeCromwell Je masterise ! Inscrit le: 23/5/2009 Envois: 3215 Karma: 1702 En ligne ! Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 7 Ça fait cher le diamant dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2130 Karma: 4440 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 17 c'est le dernier album des rolling stones !? Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 735 Karma: 399 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 15 Si vous avez besoin d'articles jai plein de vidéos drôles de mes potes de what s app Takateck Je suis accro Inscrit le: 12/12/2018 Envois: 871 Karma: 581 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 0 C'est du béton Koalajasu Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2012 Envois: 33 Karma: 94 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 1

Des cailloux ca menerve Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 321 Karma: 986 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 0 Vous navigateur est trop vieux PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10219 Karma: 8695 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 1 C'est du Nakamura, non ? Il me semble ne rien comprendre du tout, ça ne peut être que ça. Onlymoi Je masterise ! Inscrit le: 12/9/2013 Envois: 3789 Karma: 2248 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 0



ÇA en article ?



Seriously ?



Ah oui !

Normal.

C'est Skwatek qui a posté.

Euh…ÇA en article ?Seriously ?Ah oui !Normal.C'est Skwatek qui a posté. TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3079 Karma: 12676 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 1 dtclulu Citation : c'est le dernier album des rolling stones !?



Non, là c'est les Spinning Stones. Citation :Non, là c'est les Spinning Stones. Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 10751 Karma: 8399 En ligne ! Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 0





J'ai cru reconnaître le groupe Les Cailloux Anth0x Je m'installe Inscrit le: 12/3/2018 Envois: 345 Karma: 494 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 7 2min c'est pas un peu court pour apprécier ce genre de video DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 358 Karma: 1345 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 2 Ça reste toujours plus audible que le top 50 Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 165 Karma: 150 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 1 OK Koreus touche le fond, vous gardez les bonnes vidéos que pour Koreusity.



RIP MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 860 Karma: 1043 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 2 Andréa Bocelli a fait pareil avec une pizza mais c'était une méprise due à son handicap pas de la connerie. dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 174 Karma: 95 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 0 Impatients de voir la version en 45t ! timsy Je viens d'arriver Inscrit le: 1/7/2012 Envois: 44 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 0 Demain vous découvrirez un son de piège (sic) bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 303 Karma: 339 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 2 De l'ASMR pour métalleux ? Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1700 Karma: 2647 En ligne ! Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 2

@Rob2017

Si vous avez besoin d'articles jai plein de vidéos drôles de mes potes de what s app

bah envoie.

Dans la chambre des liens.

Citation :bah envoie.Dans la chambre des liens.A bientôt du coup. Argentixion Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2019 Envois: 19 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 1 Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 263 Karma: 363 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 0 et puis poubelle le lecteur de disque. WTFISTHATSHIT Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 381 Karma: 259 Re: Comment écouter du rock sur une platine Re: Comment écouter du rock sur une platine 1