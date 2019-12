Vidéo : Le harnais d'un homme se détache pendant un vol en deltaplane Posté par Koreus

Un homme voit son harnais se détacher au cours d'un vol en deltaplane. Une erreur qui a failli lui coûter la vie.







Vidéo (5mn23s) : Son harnais se détache en deltaplane





Sur le même sujet :

Vidéo : Pas attaché pendant un vol en deltaplane Vidéo : Un accident de BASE jump évité de justesse Vidéo : Un homme traverse un pont (Sécurité Fail) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3079 Karma: 12676 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 Donc... tout son corps est suspendu à un velcro... son casque est visiblement mal attaché ou naze puisqu'il explique dans la vidéo que lorsque sa tête est passée sous la barre, ça a relevé son casque qui s'est retrouvé devant ses yeux et qu'il ne voyait plus rien... Darwin, y a du laisser-aller, là ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10219 Karma: 8695 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 1 Wow, ce stress, certainement un vol qui a dû semblé extrêmement long ! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2350 Karma: 3787 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 Oups. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1512 Karma: 2344 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 TomBomb



Il ne dis pas que cela dans la vidéo...

Concernant son casque, vu l’atterrissage, je pense qu'il n'a pas été inutile, puisqu'il n'a rien eut à la tête.



La vitesse de chute est assez effrayante.

Je suis surpris qu'il ne l'ai pas lâché un peu avant de toucher terre.



Bref, il adore ça, et une fois qu'il sera réparé il repartira... Je le comprend, il nous ramène de belles images tout de même. Il ne dis pas que cela dans la vidéo...Concernant son casque, vu l’atterrissage, je pense qu'il n'a pas été inutile, puisqu'il n'a rien eut à la tête.La vitesse de chute est assez effrayante.Je suis surpris qu'il ne l'ai pas lâché un peu avant de toucher terre.Bref, il adore ça, et une fois qu'il sera réparé il repartira... Je le comprend, il nous ramène de belles images tout de même. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 451 Karma: 776 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 2 N'importe quoi, tout le monde sait que le deltaplane, ca se fait les 2 bras suspendus à la barre.

En tout cas, c'est comme ca que james bond ferait.



(ceci est une blague, soyez prudent, sécurisez vous toujours à un point d'ancrage au sol avant de décoller) Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1700 Karma: 2646 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 Le choc là. Ca lui a pas coûté la vie ? Il fini comment ? Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2099 Karma: 2248 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 En faire attention et ne pas faire de deltaplane, j'ai fait mon choix. bilou001 Je m'installe Inscrit le: 24/11/2013 Envois: 303 Karma: 338 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 @Nutell_moi Il a une déchirure longitudinale du PCL et une entorse du MCL (deux ligaments du genoux). Donc il a pas grand chose. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1700 Karma: 2646 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 @bilou001 d'accord merci. Très surpris. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1283 Karma: 998 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 bilou001 Citation : Donc il a pas grand chose.

oué enfin une rupture du ligament croisé postérieur c'est pas rien non plus ! Citation :oué enfin une rupture du ligament croisé postérieur c'est pas rien non plus ! Argentixion Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2019 Envois: 19 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 Le mec était blind, il n'a pas pu voir défiler sa vie...



Il a eu du bol, il dit que s'il avait eu des gants, il aurait sans doute glisser quand ça a craqué. Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 858 Karma: 805 En ligne ! Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 Clairement moi je serais mort... marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 276 Karma: 416 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 1 Le trapèze, c'est le truc qui ressemble à un triangle? Et le Delta, ressemble à un triangle aussi... ça sent la conspiration gloum Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 164 Karma: 401 Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... Re: Le harnais d'un homme se détache pendant un vol ... 0 le mec il voulait faire des tractions OKLM en deltaplane, stylé. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.