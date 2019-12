Vidéo : Un requin-baleine s'approche d'un bateau de pêcheurs pour demander de l'aide Posté par Koreus

En Malaisie, un requin-baleine s'approche d'un bateau de pêcheurs pour leur demander de l'aide.



Vidéo (1mn54s) : Un requin-baleine demande de l'aide à des pêcheurs (Malaisie)





Vidéo : Sauvetage d'une baleine dans un filet de pêche Vidéo : Un requin-baleine libéré d'une corde par un plongeur

Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 789 Karma: 1422 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 18 Merci Koreus, on comprend pas ce qu'ils disent tout ces gens mais y'a pas besoin,c'est beau ! yvasnil Dalmatiens Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 101 Karma: 62 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 2 c est beau. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10219 Karma: 8695 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 9

@Miribo

Si, si, à la fin, ils disent bye bye ^^



Papounet88 Je viens d'arriver Inscrit le: 2/8/2012 Envois: 57 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 12 L'intelligence des animaux est fascinante ! TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3079 Karma: 12676 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0 Bravo ! Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29491 Karma: 7630 En ligne ! Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 5 Je suis le premier à mettre en garde contre toute projection humaine sur les animaux. Mais là c'est surprenant! Yazguen Kodak Inscrit le: 18/2/2005 Envois: 10751 Karma: 8398 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0 Merci à eux, c'est cool. Samlaleche Je suis accro Inscrit le: 3/5/2014 Envois: 546 Karma: 184 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0 Miribo



corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 751 Karma: 1854 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 2 A remuer la nageoire comme ça, on dirait que le requin s'en bat l'aine !! Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1700 Karma: 2646 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0 Mais, c'est de l'anthropomorphisme.

Attendez, des pêcheurs qui sauve un poisson pris dans une corde, alors que eux même ...

Ah pardon la tendance top com' a changé.

Bravo a eux, beau geste. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4572 Karma: 4402 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0 D'abord, ce n'est qu'un bébé requin baleine (un adulte peut peser 20 T), en plus c'est un poisson : je doute qu'il soit vraiment venu demander assistance aux pêcheurs; on peut rêver quand même. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2099 Karma: 2248 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0

@Papounet88

L'intelligence des animaux est fascinante !



La capacité des être humains pour l'anthropomorphisme, encore plus.



Pour moi, c'est un jeune requin baleine littéralement épuisé qui n'a pas fui lorsque des pêcheurs se sont approchés.

Et qui a mis ses dernières forces quand il a senti la corde partir.



https://www.koreus.com/video/decouper-requin-baleine-vivant.html et fini comme ça? odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1283 Karma: 998 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0 putain, on est fin 2019 et on voit encore des trucs comme ça... saleté de vidéos verticales. rollBC Je m'installe Inscrit le: 15/11/2006 Envois: 464 Karma: 400 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0 Il mériterait d'être un cétacé.

Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4559 Karma: 3891 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 2





...un bec de lièvre chez un requin-baleine ? Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4572 Karma: 4402 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0

Tu te rends compte de ce que tu as écrit ?

Le requin baleine est le plus gros des poissons , le deuxième étant le requin pèlerin.

Ce n'est pas moi qui l'ai inventé.

Après tout dans requin baleine, il y a requin.

Le descriptif aussi bien pu être : Un requin baleine géné par une corde percute un bateau, par chance ce ne sont pas des bouchers. Finalement il plonge et sa nageoire sort de l'eau. Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 263 Karma: 363 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 0 C'est top de voir ce type de video avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1584 Karma: 811 Re: Un requin-baleine s'approche d'un bateau de... 1

@Apowers

Citation :

@Papounet88

L'intelligence des animaux est fascinante !



La capacité des être humains pour l'anthropomorphisme, encore plus.



Pour moi, c'est un jeune requin baleine littéralement épuisé qui n'a pas fui lorsque des pêcheurs se sont approchés.

Et qui a mis ses dernières forces quand il a senti la corde partir.



Aucune aide. Aucun merci.

Las bas les requins baleine sont des attractions pour touristes,les bateaux les approchent de très près pour prendre des photos voir nager à proximité.

Ces poissons sont donc habitués à la présence de bateaux et ne les craignent pas.

Ce jeune en difficulté se laisse clairement faire et une fois "libre" retrouve étrangement sa vitalité,tires en les conclusions que tu veux mais pour moi clairement les requins baleines communiquent entre eux et savent "qui" peut les aider.



