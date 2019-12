Vidéo : Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Posté par Quenelski

La chaîne YouTube « Vilebrequin » a réalisé un crash test en percutant un piéton à 130 km/h avec un monospace Peugeot 807.



Vidéo (4mn53s) : Crash test : percuter un piéton à 130 km/h





Ils sont très bon chez Vilbrequin, humour décalé et vidéos de qualités.



Amateur de voiture, je ne peux que vous conseiller de voir les autres vidéos de leur chaîne.



Et leurs Vultechs sont très enrichissant.





Rhââââââââââ....(couic) !!!

DE LA-HAUT, JE VOIS MA MAISOOOOOOOOOONN !!!

Rhââââââââââ....(couic) !!!

Je sais pas s'ils peuvent refaire le trou avec leur résine là... Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4562 Karma: 3892 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 2 Ca fait drôle de voir une chaine de bagnole sur Koreus oui.



Des jeunes sympas, qui grimpent sur l'échelle du succès. Armeater Je m'installe Inscrit le: 21/7/2014 Envois: 203 Karma: 371 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 2 Vive Vilebrequin !!!

SI seulement on pouvait jeter l'équipe de Top Gear France et les mettres à la place. TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3080 Karma: 12678 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 "Pas de violence irréparable" selon Macron. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1284 Karma: 1001 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 1 moralité : pas de promenade en famille sur l'autoroute. gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 131 Karma: 99 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 1 Sympa de les voir ici, même si c'est pas leur meilleure vidéo.



J'adore le duo , bon humour, et surtout pas le coté VRP de luxe des présentateurs sur les grosses chaines.. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1117 Karma: 923 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 Mieux vaut savoir ce que tu fais quand tu fais ce type de vidéo...

Se prendre volontairement un obstacle de 60 kg à 130 km/h ! PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10231 Karma: 8711 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 Finalement, l'équipe de réanimation a pu faire quelque chose pour Robert ? tubulunucrulu Je m'installe Inscrit le: 28/7/2018 Envois: 358 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 C'est jeune, c'est frais, c'est drôle... "Olalala on va avoir des problèmes avec ce scénario... !" Très bien placée comme vanne X'D Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 264 Karma: 363 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 Ce qui est dommage c'est que les sacs de terres s'éventrent et donc la terre, poudreuse, s'envole de partout.

+ la couleur marron, finalement, on voit peu l'impact sur le bonhomme.



Une bonne teinture (écologique) et remplacer le tout part quelquechose d'un peu plus "liquide" aurait été + impressionnant je pense. (par exemple en mettant de la saucisse dedans :D) UnObservateur Je viens d'arriver Inscrit le: 25/11/2015 Envois: 84 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 Kailyana tu parles d'écologie mais tu veux utiliser de la viande comme projectile alors que sa production n'est pas très écologique tu parles d'écologie mais tu veux utiliser de la viande comme projectile alors que sa production n'est pas très écologique aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 5984 Karma: 425 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 Je regarde aussi Vilebrequin et je vous conseille comme d'autres ici d'aller faire un tour sur leur chaîne Youtube qui ma foi bien sympathique ! ALRIK Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 50 Karma: 54 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 Vilebrequin , découvert avec le passage de dos d'ane à 130km/h depuis je les regarde ... pas beaucoup de moyen dans leurs vidéos mais beaucoup de bon moments voir mémorables !!!

Les seuls à nous faire des essais aujourd'hui de mazda rx8 , citroen zx diesel , Cadillac FLEETWOOD 1980 ou tank avec un humour caractéristique !! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13241 Karma: 14932 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 On vous change le pare-brise et les balais d'essuie-glaces. Et en plus bien sûr, je vous les pose. C'est des Bosch. rom95380 Je viens d'arriver Inscrit le: 22/10/2013 Envois: 45 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 Vilebrequin sur Koreus !

Je rejoins l'autre commen-terre, c'est difficile de voir l'impact avec un mannequin en poudre.

RIP le 807 diplomatique, et désolé à Pierre-Édouard Philippe pour son avion Pillz Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 14 Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0 Quel plaisir de voir leurs tronche sur Koreus ! Ils sont attachants a force , puis bien marrant ^^ Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2187 Karma: 6663 En ligne ! Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h Re: Crash test : un véhicule percute un piéton à 130 km/h 0



J'adore le "Nom de Dieu de merde" ! ^^