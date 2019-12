Vidéo : Deux lions de mer sont installés à bord d'un petit bateau Posté par Skwatek

Deux lions de mer se sont emparé d'un petit voilier. Yo ho, yo ho, a pirate's life for me !





Vidéo () : Deux lions de mer sur un petit bateau





Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10240 Karma: 8718 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 2 "Pfff, même plus moyen de baiser en paix !" Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1722 Karma: 2669 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 0 Attention aux arnaques aux billets de croisières. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1516 Karma: 2363 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 3



Ils m'ont fait penser à eux : WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2479 Karma: 7722 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 1 Rose et Jack ont pris un sérieux coup de vieux. aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 5986 Karma: 426 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 1 Je ne les voyais pas aussi énormes ces bêtes ! PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 375 Karma: 278 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 1 Je ne vois que 2 Américains moyens sur ce bateau...

...

...

... Oui, oui, je sors. Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 168 Karma: 151 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 0 C'est énorme oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 214 Karma: 235 En ligne ! Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 0 L'intelligence des animaux est fascinante ! Argentixion Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2019 Envois: 21 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 0 Ça prépare une grosse soirée OKLM xD wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 267 Karma: 246 Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... Re: Deux lions de mer sont installés à bord d'un pet... 0

@Grigrou

C'est énorme

@Grigrou

C'est énorme

C'est ce que me dit ta femme ! ( désolé j'ai un humour à la con ^^) Citation :C'est ce que me dit ta femme ! ( désolé j'ai un humour à la con ^^)