Vidéo : L'appartement d'un Minipouss derrière une prise murale (Japon) Posté par Skwatek

L'appartement secret d'un Minipouss dont l'entrée est cachée derrière une prise murale.







Vidéo (34s) : Appartement d'un Minipouss





Vidéo : Dan Ohlmann, un miniaturiste très talentueux Vidéo : Faire à manger dans une mini-cuisine Image : La Petite Souris vit chez son dentiste

Geo-graphic
J'aime tellement
kpouer



Curieux, moi je trouve qu'il c'est bien fait chier pour pas grand chose.



Enfin, perso, je n'y suis pas sensible. Je reconnais qu'il y a du taff, mais...



Curieux, moi je trouve qu'il c'est bien fait chier pour pas grand chose.

Enfin, perso, je n'y suis pas sensible. Je reconnais qu'il y a du taff, mais...

Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre.

ça ne nous rajeunit pas, tout ça ...Très beau travail, en tout cas !!
fnaudin
Et pourtant ça rajeunit plus que ton avatar.

@kpouer Quand j'étais gosse et que j'allais visiter des musées avec mes parents, quand je tombais sur une maquette avec des personnages, c'était fini, on m'avait perdu xD
tryfax
c'est limite plus grand que chez lui ^^
PurLio

@Geo-graphic

@kpouer Quand j'étais gosse et que j'allais visiter des musées avec mes parents, quand je tombais sur une maquette avec des personnages, c'était fini, on m'avait perdu xD



Tout pareil, surtout que c'est bien soigné en plus !
kpouer



Eh eh c'est mignon.



Perso, je n'ai aucune minutie et je ne suis pas trop patient, du coup j'ai du mal avec cela.



Eh eh c'est mignon.

Perso, je n'ai aucune minutie et je ne suis pas trop patient, du coup j'ai du mal avec cela.

Même si, je reconnais les tonnes de travail qu'il faut pour le faire, je trouve cela disproportionné par rapport aux résultats.
s4m0t
l'association des agents immobiliers de Paris s'accordent pour dire que ce bien présente de beaux volumes.
konungrinn
Elles sont hi-tech les souris au Japon!
Loom-
Oh les minipouss !
WeWereOnABreak
C'est quand même bien foutu les studios koréen !
Jinroh

@Avaruus

@fnaudin

Et pourtant ça rajeunit plus que ton avatar.

J te jure faut qu t arretes avec l age...fais gaffe j vais debarquer et tu vas prendre "ta petée"



J te jure faut qu t arretes avec l age...fais gaffe j vais debarquer et tu vas prendre "ta petée"
C'est aujourd'hui - Made in Groland
j oublie pas les pillules bleue si t oublie pas le poppers
aenaryon
C'est vachement bien fait Oo
dylsexique
Loue bel appartement tout équipé, Paris centre. Idéal jeune cadre dynamique.



850€ hors charges.

850€ hors charges.

CDI, 4 loyers de caution, 2 garants, bail minimum 2 ans, pas d'amis, pas d'animal.
Avaruus

Je m'en fous de l'âge, j'ai juste relevé l'ironie de dire "ça nous rajeunit pas" à propos d'un truc de 1983, alors que le gars arbore un avatar d'un film qui a 20 ans de plus.



Je m'en fous de l'âge, j'ai juste relevé l'ironie de dire "ça nous rajeunit pas" à propos d'un truc de 1983, alors que le gars arbore un avatar d'un film qui a 20 ans de plus.

Si tu viens me mettre ma pétée, n'oublie pas tes pilules bleues.
La_Koukouille
OCTOGONE
Grigrou
J'ai complètement oublié.
TomBomb

@Jinroh



https://kotaku.com/this-is-not-a-geeks-room-but-an-incredible-diorama-1792543548

(oui, c'est un diorama)
Y a un gars au Japon qui fait des dioramas de ouf. Je me demande si c'est lui.



https://kotaku.com/this-is-not-a-geeks-room-but-an-incredible-diorama-1792543548







(oui, c'est un diorama)
Argentixion
Le gars agrandit son appartement tranquillement, en louant la nouvelle pièce sous forme d'appartement. J'espère pour lui qu'il a eu un permis de construire, et qu'il a fait signer un baille en bonne et due forme à son locataire Minipouss.

Honteux.
wilburn



Honteux. wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 267 Karma: 246 Re: L'appartement d'un Minipouss derrière une p... Re: L'appartement d'un Minipouss derrière une p... 0

@Geo-graphic

@kpouer Quand j'étais gosse et que j'allais visiter des musées avec mes parents, quand je tombais sur une maquette avec des personnages, c'était fini, on m'avait perdu xD

Hein quoi ? tu arrivais à te perdre dans une maquette ?? ^^