Vidéo : Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot pendant une manoeuvre d'amarrage Posté par LeFreund

Au Mexique, le commandant d'un navire de croisière a raté sa manoeuvre d'amarrage et a percuté autre un navire.



Vidéo (1mn8s) : Collision entre deux navires de croisière Carnival (Cozumel)





lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1469 Karma: 2739 Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... 5 Ces HLM flottant sont tellement une hérésie qu'il s'autodétruisent eux mêmes... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10244 Karma: 8730 Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... 2 Ah c'est comme ça qu'ils se reproduisent ? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1518 Karma: 2366 Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... 1 @lithit



C'est clair ! Ce sont des HLM de la honte, ils auraient du rester coincés dans le siècle précédent.



De vrai désastres écologique, entre la production, la consommation, l'impact dans l'eau et les rejets...



Bref, si ils peuvent s'autodétruire : tant mieux. fnaudin Je suis accro Inscrit le: 24/10/2007 Envois: 726 Karma: 318 Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... 0

C'était lui au commande, je comprend mieux l'accident...

"Mais si, ça passe, j'te jure !" C'était lui au commande, je comprend mieux l'accident..."Mais si, ça passe, j'te jure !" Samlaleche Je suis accro Inscrit le: 3/5/2014 Envois: 547 Karma: 184 Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... 1 Plier un bateaux plus gros que le Titanic...tu dois te sentir mal quand même ! Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2351 Karma: 3789 Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... 1 6 personnes ont blessé dans cet accident



@Koreus Citation : La_Koukouille Je m'installe Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 496 Karma: 2005 En ligne ! Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... 1 Il est paquebot, il est aussi très con. poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1858 Karma: 359 En ligne ! Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... Re: Le paquebot Carnival Legend percute un autre paquebot... 0 Trop grands, les navires de croisières contribuent particulièrement à la pollution de l’air, en émettant notamment des particules fines, des oxydes de soufre (SOx) et d’azote (NOx). En 2017, 203 paquebots touristiques ont ainsi rejeté environ 60 000 tonnes de SOx dans l’atmosphère, soit vingt fois plus que l’ensemble des 260 millions de véhicules du continent qui en ont émis, sur la même période, 3 000 tonnes. Ils relâchent aussi du dioxyde de carbone (CO2) participant au réchauffement climatique. Ces bateaux contribuent enfin au phénomène d’eutrophisation des milieux aquatiques, asphyxiant nombre d’organismes vivants.



Et après on nous emmerde avec nos véhicules diesel, mais faudrait déjà commencer par régler ce problème, comment 200 bateaux peuvent être plus polluants que plus de 5.000.000.000 de voitures ?