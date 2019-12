Vidéo : Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs véhicules (Angleterre) Posté par Skwatek

Deux automobilistes règlent un différent en se percutant avec leurs véhicules sur une route à Manchester.





Vidéo (55s) : Road rage et auto-tamponneuse





tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 748 Karma: 328 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 8 J'ai plutôt l'impression qu'un seul conducteur se livre aux autos tamponneuses. L'autre subit.

14 commentaires Auteur Conversation PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10269 Karma: 8767 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 1



Ca me rappelle la fête foraine.



tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 748 Karma: 328 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 8 J'ai plutôt l'impression qu'un seul conducteur se livre aux autos tamponneuses. L'autre subit. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2917 Karma: 4144 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0 J ai une vague idée du dialogues...attention c est pas du Audiard..

- t es un con...

- nan...toi t es un con!!

- MOI j suis un con???

- ouais t es un con!!!

- nan ...toi t es un con!!



Ensuite, chaqun soliloque selon differentes variations...

- t es un con...

- nan...toi t es un con!!

- MOI j suis un con???

- ouais t es un con!!!

- nan ...toi t es un con!!



kikekoi Je suis accro Inscrit le: 24/1/2008 Envois: 815 Karma: 725 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0 Le Partner fait du rentre dedans au Berlingo (c'est autorisé entre cousin ?) Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1724 Karma: 2670 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0 Peugeot 1, Citroën 0

[edit] grillé par mon vdd

gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 148 Karma: 151 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0 Ah, l'odeur de l'intelligence et de la civilité au petit matin... Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 593 Karma: 157 En ligne ! Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 1 Ah voilà ! Là on est dans l'esprit de Noël ! Prof_ Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 7 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0 Destruction derby

Que de souvenirs... 3dfx...

_Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1860 Karma: 1423 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 1 Comme on va pas y louper je me dévoue :



Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2917 Karma: 4144 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0

@kikekoi

Le Partner fait du rentre dedans au Berlingo (c'est autorisé entre cousin ?)

WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 50 Karma: 128 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0



https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417499&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20040310 C'est la définition d'une arme par destination



Olivere Je viens d'arriver Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 87 Karma: 199 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0









https://www.youtube.com/watch?v=lRg01wmLtK4 Comme celle là, mais en moins bien.









Prof_ Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 7 Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0 @Jinroh je croyais que c'était que entre frère et sœur et parents enfants... Zebulonvs1 Je m'installe Inscrit le: 16/3/2008 Envois: 438 Karma: 134 En ligne ! Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... Re: Deux automobilistes en colère se percutent avec leurs... 0 On peut être fiers de la qualité des véhicules français. Parfaitement conçus, les parechoc protègent efficacement le véhicule.