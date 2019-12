Vidéo : Une femme piège son mari avec les mots Yes et Eyes Posté par Skwatek

Une femme demande à son mari ce que veulent dire les lettres Y E S, puis E Y E S.



Vidéo (1mn28s) : Yes vs Eyes





On en a aussi des pas mal en français !

Ex : Il est (é) à l'est (èst)

Un peu comme "baked" et "naked" qui se prononcent pas pareil. Etc

Et certainement comme des mots en français aussi



Un peu comme "baked" et "naked" qui se prononcent pas pareil. Etc

Moment de complicité très agréable.

La prononciation de l'anglais est très bizarre.

C'est clairement l'aspect le plus difficile de la langue.

C'est clairement l'aspect le plus difficile de la langue.



Linguisticae l'explique très bien :



Yes, j'en ai eu les larmes aux EYES...

Legalization

Et je le trouve tout aussi débile aujourd'hui.

Les voyelles n'ont aucun sens, elles sont toutes interchangeables, et ne correspondent qu'à des habitudes aussi lisibles que des idéogrammes chinois.

Pour la même prononciation, cela choquerait nullement d'apprendre que l'on écrit unglish ou anglish, inglish ou carrément ynglish... Seul onglish serait dur à avaler.

Dans toutes les langues il y a des exceptions, mais en anglais, il n'y a pas de règles.

Les mecs qui ont définis et défendus l'orthographe de l'anglais sont des m****



Je trouvais l'écriture de l'anglais parfaitement débile avant de le connaître...

Et je le trouve tout aussi débile aujourd'hui.

Les voyelles n'ont aucun sens, elles sont toutes interchangeables, et ne correspondent qu'à des habitudes aussi lisibles que des idéogrammes chinois.

Pour la même prononciation, cela choquerait nullement d'apprendre que l'on écrit unglish ou anglish, inglish ou carrément ynglish... Seul onglish serait dur à avaler.

Dans toutes les langues il y a des exceptions, mais en anglais, il n'y a pas de règles.

Les mecs qui ont définis et défendus l'orthographe de l'anglais sont des m****

Après, la vidéo est toute mignonne

@Wiiip

Je trouvais l'écriture de l'anglais parfaitement débile avant de le connaître...

Et je le trouve tout aussi débile aujourd'hui.

Les voyelles n'ont aucun sens, elles sont toutes interchangeables, et ne correspondent qu'à des habitudes aussi lisibles que des idéogrammes chinois.

Pour la même prononciation, cela choquerait nullement d'apprendre que l'on écrit unglish ou anglish, inglish ou carrément ynglish... Seul onglish serait dur à avaler.

Dans toutes les langues il y a des exceptions, mais en anglais, il n'y a pas de règles.

Les mecs qui ont définis et défendus l'orthographe de l'anglais sont des m****



Après, la vidéo est toute mignonne :)



Surement les paroles haineuses d'un mec qui bite pas un mot d'anglais j'imagine...

Pas possible autrement sans te traiter d'idiot après ce ramassis de conneries que tu viens d'écrire.



La langue anglaise est probablement la plus structurée, la moins tirée par les cheveux, et donc la plus simple. (peut être même simpliste dans certains cas)



Ce que tu écris témoigne juste que tu fais pas les nuances de phonétique... Pas un seul anglais prononcerait de la même manières toutes les formes de "English" que tu viens d'écrire.



Surement les paroles haineuses d'un mec qui bite pas un mot d'anglais j'imagine...

Pas possible autrement sans te traiter d'idiot après ce ramassis de conneries que tu viens d'écrire.

La langue anglaise est probablement la plus structurée, la moins tirée par les cheveux, et donc la plus simple. (peut être même simpliste dans certains cas)

Ce que tu écris témoigne juste que tu fais pas les nuances de phonétique... Pas un seul anglais prononcerait de la même manières toutes les formes de "English" que tu viens d'écrire.

Merry Christmas... Mais pour toi je pourrai aussi écrire Mérri Krismeusse

That womens laugh cured my depression

@Lebowsky89

La langue anglaise est probablement la plus structurée, la moins tirée par les cheveux, et donc la plus simple. (peut être même simpliste dans certains cas)

On dirait que tu n'as jamais pris le moindre recul sur la difficulté de la langue anglaise.



La langue anglaise est probablement la plus structurée, la moins tirée par les cheveux, et donc la plus simple. (peut être même simpliste dans certains cas)

On dirait que tu n'as jamais pris le moindre recul sur la difficulté de la langue anglaise.

Regarde la vidéo que j'ai postée plus haut, ton avis évoluera.