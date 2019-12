Vidéo : Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent « Señorita » Posté par Xouma

Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent « Señorita » de Shawn Mendes et Camila Cabello.



Vidéo (2mn27s) : Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent « Señorita »





Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21040 Karma: 16679 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 6 Elle a un joli timbre de voix, mais il y a un con qui fait des bruits énervants à côté d'elle pendant toute la vidéo.

Auteur Conversation DarkSun Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1172 Karma: 134 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 3 Euuuuh... Ok.... Y'a quoi d'insolite ? C'est plutôt médiocre et surtout le style techno kéké2000 ça ne colle pas du tout Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21040 Karma: 16679 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 6 Elle a un joli timbre de voix, mais il y a un con qui fait des bruits énervants à côté d'elle pendant toute la vidéo. tubulunucrulu Je m'installe Inscrit le: 28/7/2018 Envois: 360 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 0

... Au milieu de la rue... corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1080 Karma: 2423 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 2 Je préfèrerais entendre la fille a capella. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1523 Karma: 2373 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 2 Geo-graphic



Bien d'accord et on parle du petit en arrière plan ? (Il apparait à droite, à partir de 0.20)



En mode : "on s'en bat les couilles, on s'en bats les couilles, on s'en bats les couilles... Oh Eh Oh eh ! " Bien d'accord et on parle du petit en arrière plan ? (Il apparait à droite, à partir de 0.20)En mode : "on s'en bat les couilles, on s'en bats les couilles, on s'en bats les couilles... Oh Eh Oh eh ! " Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2927 Karma: 4168 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 3 Imagines un blablacar Lille-Toulon... Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 358 Karma: 554 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 0 Et c'est ainsi que Hitler naquis. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1523 Karma: 2373 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 0 Et c'est ainsi que Hitler naquis.

@Taxidermiste



Le Troll de répétition... Nouveau concept ?



Je ne crois pas non. Citation :Le Troll de répétition... Nouveau concept ?Je ne crois pas non. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 582 Karma: 791 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 1 Il me fait penser à ça parfois.

La_Koukouille Je m'installe Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 497 Karma: 2021 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 0 Franchement, je trouve ça pas mal. Moi qui me pense seigneur lorsque j'arrive à lâcher un pet en Do majeur, je ne reste finalement qu'un petit joueur. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10283 Karma: 8785 En ligne ! Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 0 Donc, ça faisait quasiment 48h qu'il n'y avait pas eu d'article et on tombe sur ça ? Bon ben vivement 2020. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 598 Karma: 1739 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 0



Un beatboxer a toujours son secret dans sa bouche : Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3528 Karma: 2368 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 1 Je comprends pourquoi mon niveau de beatbox est merdique maintenant.

J'ai trop de dents...





Mais sinon j'ai bien aimé, elle chante bien et le gars lâche un bon beat, je vois pas pourquoi il y a des critiques plus haut... Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 106 Karma: 95 Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 0 lolo68 Je m'installe Inscrit le: 7/6/2016 Envois: 135 Karma: 75 En ligne ! Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... Re: Le beatboxer Jon Jon Beat et Parkshane Kim chantent «... 1 Budget zéro ... résultat énorme.

Budget zero enfin 2 téléphones, une chienne comme figurante (en arrière plan) et qq dents en moins.

