Vidéo : Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Posté par Splinter68

Pour Noël, un enfant avait demandé le jeu vidéo Minecraft mais Papi a mal compris. Malaise.



Vidéo (28s) : Quand tu as demandé Minecraft pour Noël





LeCromwell Je masterise ! Inscrit le: 23/5/2009 Envois: 3246 Karma: 1770 Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 1 OMG!!!

No way!!!

First...

C'est NUUUUUUL Lyrael Je m'installe Inscrit le: 6/8/2018 Envois: 151 Karma: 186 Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 2 Chaque année à Noel on a le droit à la même blague Minecraft = Mein kampf.

No way!!!

First...

C'est NUUUUUUL Lyrael Je m'installe Inscrit le: 6/8/2018 Envois: 151 Karma: 186 Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 2 Chaque année à Noel on a le droit à la même blague Minecraft = Mein kampf.

Surtout que le fake est très grossier là. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2477 Karma: 6266 Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 1 Je plains aussi ceux qui ont demandé Mein Kampf et reçu Minecraft à la place (ils ont sans doute pas d'ordinateur alors que là, le gamin il a quand même de la lecture) PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10288 Karma: 8789 Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 0 zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1071 Karma: 1284 Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 0 Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3532 Karma: 2378 Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 0 Pas ouf, c'est même pas le vrai livre. Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 842 Karma: 70 Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 0 Comment on peut encore croire que c'est vrai alors que la blague circule tous les ans sur tous les réseaux sociaux depuis au moins 5 ans? Ducantois1850 Je m'installe Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 414 Karma: 256 En ligne ! Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël Re: Un papy offre Mein Kampf au lieu de Minecraft pour Noël 0 Pour Noël, les koreusiens avaient demandé un cake mais Koreus a mal compris. Malaise.