Vidéo : Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des escaliers du Joker Posté par Koreus

Depuis son appartement, une personne a filmé la scène mythique du film Joker où Joaquin Phoenix danse sur les marches d'un escalier.



Vidéo (1mn18s) : La scène des escaliers du Joker filmée depuis un appartement





Sur le même sujet :

Vidéo : Joker (Trailer) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation 35445345 Je m'installe Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 356 Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 1 Mythique cette scène. 0ctavie Je m'installe Inscrit le: 12/5/2016 Envois: 182 Karma: 447 Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 0 Les fenêtres son dégueulasses haha. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5336 Karma: 2078 Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 1 Si on a pas encore vus le film ça spoil à fond ou ça va ? c'est regardable ? Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 108 Karma: 107 Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 0 Ha ! C'est déjà une scène mythique ?... Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 141 Karma: 571 En ligne ! Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 4 Vous navigateur est trop vieux Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21043 Karma: 16705 Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 2 @Loom- Nan ça va, ça spoil pas grand chose mis à part les habits et la gestuel. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5336 Karma: 2078 Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 1 @Geo-graphic





Ok merci. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2482 Karma: 7729 En ligne ! Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 0 Depuis son appartement dans le quartier du Bronx à New York, une personne chanceuse a filmé la scène mythique du film Joker



« Chanceuse , une personne qui habite dans ce quartier ? Citation :« Chanceuse , une personne qui habite dans ce quartier ? PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10298 Karma: 8810 En ligne ! Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... Re: Il a filmé depuis chez lui la scène mythique des esca... 0 Il avait éternué juste avant ? Parce que ça a beau être mythique, ses vitres sont dégueulasses. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.