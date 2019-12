Vidéo : Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Laurent-Blangy (Pas-de-Calais) Posté par Adr1enb

Un feu de sapin heureusement vite maîtrisé au Set Club à Saint-Laurent-Blangy, dans le Pas-de-Calais.



Vidéo (36s) : Feu de sapin vite maîtrisé au Set Club





bobylapointe Je m'installe Inscrit le: 23/2/2018 Envois: 142 Karma: 60 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 0 Normalement il faut évacuer les gens et appeler les pompier pour controler car il y a plein de trucs auquels on ne pense pas.



Genre la poussière accumulée dans les conduite d'aération qui s'enflamme et ... surprise ! deux heures plus tard le feu réaparait ailleurs ! arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 149 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 1 @bobylapointe on est trop sur terre LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2482 Karma: 6268 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 1 Bravo à l'employé, belle réaction! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4588 Karma: 4433 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 0

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_du_5-7.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Incendie_du_5-7.

Peut-on vraiment dire "plus jamais ?" En 1970 le plus gros incendie dans une boîte de nuit en France : 143 morts.Peut-on vraiment dire "plus jamais ?" TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3084 Karma: 12717 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 0 @Gudevski C'est aussi dans un Saint-Laurent en plus :-S Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 109 Karma: 109 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 0 J'ai pas l'impression que l'extincteur est servi à quelque chose, les flammes se sont arrêtées une fois qu'il y avais plus rien à brûler.

Il aurait mieux fait de prendre une serviette et d'arracher le sapin du plafond... Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1653 Karma: 1589 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 0 "... lorsqu'un sapin de Noël suspendu au plafond de la discothèque s'est subitement enflammé."

PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10302 Karma: 8816 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 0 Pas convaincu qu'ils se soient rendus compte qu'ils sont passés à côté d'un drame... lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 106 Karma: 215 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 0 Ça sentait le sapin tout ça ! tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 312 Karma: 204 Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... Re: Un feu de sapin vite maîtrisé au Set Club à Saint-Lau... 0 joli danse avec l'extincteur, mais un extincteur ca se tient debout