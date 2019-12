Vidéo : Un funambule fait une violente chute dans un cirque (Russie) Posté par Skwatek

Un funambule fait une violente chute dans un cirque à Togliatti, en Russie.







Vidéo (52s) : Chute d'un funambule dans un cirque





pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5876 Karma: 1435 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 0 Le pauvre en plus c'était pas folichon le numéro Kaggan Je m'installe Inscrit le: 10/3/2015 Envois: 135 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 0 Outch, Il ne s'est pas loupé. Si il s'en sort sans séquelle, il aura eu beaucoup de chance.

Sinon, impressionnant son numéro, il a vraiment un très bon niveau, espérons le revoir en scène un de ces quatre.



Pac75: personnellement, une roulade sur un fil, j'avais rarement vu. 2genius Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 756 Karma: 653 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 0 raaah, saleté de gravité! Splinter68 Je suis accro Inscrit le: 6/1/2010 Envois: 1448 Karma: 1866 En ligne ! Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 2 il a carrément chuté sur la nuque, j'espère qu'il n'aura pas de séquelles à vie pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5876 Karma: 1435 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 0

Pac75: personnellement, une roulade sur un fil, j'avais rarement vu.

Techniquement peut-être mais c’est pas hyper spectaculaire.. Citation :Techniquement peut-être mais c’est pas hyper spectaculaire.. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10307 Karma: 8820 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 0 Je ne sais pas si c'est lui qui crie ou un spectateur à la fin de la vidéo mais ça fait froid dans le dos. Macrouph Je m'installe Inscrit le: 23/3/2014 Envois: 329 Karma: 200 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 0 On fait moins le malin maintenant !

Samlaleche Je suis accro Inscrit le: 3/5/2014 Envois: 548 Karma: 185 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 1 C'est moi ou il n'y a personne dans ce cirque ?! Sohma Je suis accro Inscrit le: 28/1/2008 Envois: 702 Karma: 160 En ligne ! Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 1 Mouais... J'ai pas vraiment aimé la chute. Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 221 Karma: 129 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 2 pourquoi ne pas mettre un filet de sûreté ?

vous allez me dire, ca enlève de son charme, ou bien c'est moins spectaculaire, je vous répondrais

NON. Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 825 Karma: 1060 Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... Re: Un funambule fait une violente chute dans un cirque (... 0 outch ... dur ....



