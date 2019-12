Vidéo : Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une échelle (Pérou) Posté par Skwatek

Un homme en fauteuil roulant fait tomber un peintre en bâtiment qui est perché sur une échelle dans une rue de San Martín de Porres, au Pérou.







Vidéo (49s) : Homme en fauteuil roulant vs Échelle





Sur le même sujet :

Vidéo : Monter à l'échelle pour mettre les décorations de Noël Vidéo : Ouvriers vs Échelle de secours Vidéo : Une voiture de police pousse un fauteuil roulant Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 958 Karma: 1137 Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 0 Maintenant au tour du peintre de faire pareil Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2103 Karma: 2261 En ligne ! Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 0 C'est pas moi c'est lui !

Effectivement, c'est un vieux con. TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3086 Karma: 12719 En ligne ! Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 1 camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 599 Karma: 1745 Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 3 Je ne le dis jamais mais là ce vieux con a bien mérité d'être handicapé _Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1890 Karma: 1492 En ligne ! Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 1 Faut le comprendre, passer sous une échelle ça porte malheur, il est déjà handicapé il allait pas aggraver son cas Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 792 Karma: 1449 Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 0 Faut le comprendre, il était funambule quelques années avant dans un autre pays. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 792 Karma: 1449 Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 1 Faut le comprendre, il était funambule quelques années avant dans un autre pays. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 150 Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 0 Après les jambes faut faire les bras et les cordes vocales Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2942 Karma: 4194 Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 1 @TomBomb pourriture...j allais poster la même image....chuis bon perdant. +1...mais ça m en coûte.. Olivere Je viens d'arriver Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 88 Karma: 201 Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 1



RIP Gotlib. RIP Gotlib. Chtinorf Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 65 Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 1 plus qu'a repeindre tout le sol mtt Arnooz Je m'installe Inscrit le: 30/11/2018 Envois: 111 Karma: 116 En ligne ! Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... Re: Quand un vieux con en fauteuil roulant rencontre une ... 0 Mais quel vieux con ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.