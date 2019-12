Vidéo : Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à l'orgue Posté par Skwatek

Un homme joue la musique du dessin animé « Inspecteur Gadget » avec l'orgue d'une église.





Vidéo (1mn8s) : Inspecteur Gadget à l'orgue





lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 107 Karma: 219 Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... 0 Eh la qui va là ! TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3087 Karma: 12737 Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... 1



D'ailleurs le générique de l'inspecteur Gadget reste un des meilleurs génériques de l'époque.



J'ai d'ailleurs un CD de génériques produits par Saban, et j'y ai découvert une chanson de l'inspecteur Gadget que je ne connaissais pas, le thème de Sophie, qui est aussi vachement bien :





Le thème de Sophie



Edit: Et je rajoute aussi la chanson de Fino qui est chouette aussi





Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2943 Karma: 4195 Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... 0 La prochaine fois j espere voir la chorale... Smashamps Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2017 Envois: 45 En ligne ! Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... 0 "Go-go-gagdeto pater noster" ? TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 49 Karma: 80 Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... Re: Le générique du dessin animé « Inspecteur Gadget » à ... 0 Super bien fait !



Je suis toujours impressionné par les joueurs d'orgue ... 3 clavier mains, 1 clavier pied, plus toute les manettes sur les côtés ...



