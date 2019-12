Vidéo : Un camion se couche sur une voiture au bord d'une autoroute (États-Unis) Posté par Koreus

Un camion fait une sortie de route et se couche sur un véhicule stationné à proximité d'un accident dû au brouillard sur une autoroute près de Lubbock, au Texas.



Vidéo (23s) : Un camion se couche sur une voiture





Sur le même sujet :

Vidéo : Camion vs Péage (Chamant-Senlis) Vidéo : Une technique insolite pour semer une voiture de police Vidéo : Cycliste vs Camion Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Ozida Je m'installe Inscrit le: 10/12/2010 Envois: 346 Karma: 137 Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... 4 Autant de brouillard et ne pas diminuer sa vitesse moyenne. Bon. Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4591 Karma: 4439 Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... 0 Vu et revu à la télé ces jours-ci, n'empêche que le camion ne roulait pas lentement. Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 430 Karma: 542 Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... 7

@Gudevski

Vu et revu à la télé ces jours-ci, n'empêche que le camion ne roulait pas lentement.



Oui bah, nous sommes plusieurs à ne pas avoir la télé. Et sans Koreus nous aurions manqué cet évènement incroyable et capital. Na!:p Citation :Oui bah, nous sommes plusieurs à ne pas avoir la télé. Et sans Koreus nous aurions manqué cet évènement incroyable et capital. Na!:p Sohma Je suis accro Inscrit le: 28/1/2008 Envois: 703 Karma: 167 Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... 0

Bon on va dire que c'est de la faute du brouillard . Il y a tellement de problème dans cette vidéo...Bon on va dire que c'est de la faute du brouillard PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10319 Karma: 8827 Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... 0 Soit la caméra était sur pied et le caméraman a foutu le camp en laissant le matos, soit il a des couilles en acier. PtitKuro Je m'installe Inscrit le: 31/12/2010 Envois: 490 Karma: 338 Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... 0 En cas de brouillard, veuillez accélérer. Qui sait ce qu'il peut bien se cacher la dedans. hugo38 Je m'installe Inscrit le: 22/10/2014 Envois: 265 Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... 0 regarder la télé et conduire c'est pas compatible lui au moins l'aura compris...mais combien le font ! !... faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 105 Karma: 199 Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... Re: Un camion se couche sur une voiture au bord d'un... 0 Le conducteur ne devait pas avoir terminer Games of Thrones.

D'un autre côté, brouillard, marcheurs blancs, je pense qu'il a dû flipper. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.