Vidéo : Une longue file de voitures au drive d'un McDonald's pour Noël (États-Unis) Posté par Kilroy1

Une longue file de voitures qui patientent au drive du McDonald's d'Antioch, dans le Tennessee, le jour de Noël.



Vidéo (51s) : Longue file de voitures au drive d'un McDo pour Noël





Ozida Je m'installe Inscrit le: 10/12/2010 Envois: 347 Karma: 143 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 1 L'instinct grégaire vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1079 Karma: 980 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 1 et ils payent pas l'électricité ?

ça à l'air vachement ouvert quand même Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21044 Karma: 16710 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 2 Bah eu lieu de filmer, tu t'arrêtes et tu vas leur dire... tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 778 Karma: 638 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 2 c'est hilarant. wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 269 Karma: 248 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 1

ça à l'air vachement ouvert quand même Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21044 Karma: 16710 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 2 Bah eu lieu de filmer, tu t'arrêtes et tu vas leur dire... tewit Je suis accro Inscrit le: 6/9/2011 Envois: 778 Karma: 638 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 2 c'est hilarant. wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 269 Karma: 248 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 1

L'air vachement ouvert à cause de la lumière ?

Avec zéro employé dedans plus le close sur la pancarte ça à l'air vachement fermé tout de même ^^ koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6535 Karma: 16396 En ligne ! Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 2 Where is Ryan ? vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1079 Karma: 980 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 1 @wilburn quand tu arrives en voiture, tu vois rarement que dedans c'est vide, à part la présence de lumière. Je parle pas d timbre poste où c'est écrit que c'est fermé Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1299 Karma: 1257 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 0 Typiquement le genre de personne que je déteste. Déjà il se force à rire, alors ça déjà c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais, est ce que c'est parce que ça ne vient pas naturellement, du coup on force un coup pour faire comprendre à son entourage qu'on trouve ça amusant ? À toutes les personnes qui le font (et yen a plein), sachez que ça s'entend quand c'est pas votre vrai rire. Et ensuite comme l'a dit quelqu'un avant moi, plutôt que de rendre service à son prochain on préfère sortir son téléphone et se moquer de lui... Triste monde Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2197 Karma: 6675 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 0



T'inquiètes ils ont des bons prix sur l'énergie là-bas... Au final, les plus patients ont eu leur Mc'morning le 26 au matin. Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1147 Karma: 2287 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 0 Sortir et leur dire, j'espère que c'est ce qu'il a fait après sa vidéo. 100Sure Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2018 Envois: 79 Karma: 101 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 0 ce qui est bien, c'est qu'à notre époque tout le monde trouve ça normal les restos/magasins allumés même lorsque c'est fermé. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1205 Karma: 5154 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 1

Je sais pas si tu as remarqué, mais la plupart des grandes enseignes, centres commerciaux, etc. gardent la lumière allumée en tout temps.

Sans vraiment m'y connaitre, je dirais que c'est pour éviter de se faire cambrioler ou vandaliser. Il y a peut-être un petit élément "marketing" aussi.



Mais sinon, ouais, ça illustre bien que l'électricité n'est pas assez chère aujourd'hui. Un peu comme nos autres ressources (eau, pétrole, ...).

Ce genre d'abus n'est possible que dans un monde en pleine profusion énergétique tel que le notre, mais pas d'inquiétude : ça ne durera pas éternellement. Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1125 Karma: 389 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 0 "Ce jour là, le restaurant était fermé "... ben faudrait ptêt aller leur dire car le premier de la file attend encore que quelqu'un prenne sa commande... RIP a tout ceux qui font brûler les dindes pour Noël TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 211 Karma: 109 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 1 Chouby Ptdr le frustré de la vie...

On ne peut plus rire des idiots maintenant.

pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5882 Karma: 1434 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 0

@Chouby

Typiquement le genre de personne que je déteste.

Quel schtroumpf grincheux Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 886 Karma: 292 Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... Re: Une longue file de voitures au drive d'un McDona... 0 qu'est ce qui est le plus choquant ? que le macdo soit fermé ? ou qu'il y ait tant de gens presents le soir de noel ?