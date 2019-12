Vidéo : Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mallacoota encerclée par les flammes Posté par Koreus

En Australie, le village côtier de Mallacoota s'est retrouvé encerclé par les flammes. 4000 personnes se sont retrouvées sur les plages pour échapper aux incendies. Un homme a filmé son évacuation en bateau en plein jour.



Vidéo (55s) : Il fuit en bateau les incendies de Mallacoota (Australie)





Keussy Je m'installe Inscrit le: 2/11/2016 Envois: 122 Karma: 84 Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... 0 La lumière que produit ses flammes est impressionnante on dirait que ça vient d'une autre planète ... PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10327 Karma: 8843 En ligne ! Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... 0 Je ne comprends pas, pourtant, il n'y aucun dérèglement climatique, tout va bien... CoNicoach Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 47 Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... 1 Putain triste vie dans laquelle nous sommes !!! Aujourd'hui soit le feu est lié à des révoltes sociales (justifié...), ou à des incendies de forêt gigantesques (et la faune qui va avec !!) à cause de l'ingérence de l'homme et du réchauffement climatique associé... Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1704 Karma: 2660 Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... 0 La miniature j'ai cru a une vidéo wtf avec intégration fond vert.

Raté. lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 109 Karma: 231 Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... 0 Ça devait être sympa le décompte pour la nouvelle année demos Garçon un Pastis Inscrit le: 6/1/2016 Envois: 51 Karma: 66 Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... 0 Fuck! sacrebleu Je viens d'arriver Inscrit le: 27/5/2009 Envois: 35 En ligne ! Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... Re: Un Australien fuit en bateau la ville côtière de Mall... 0 le mec n'arrive plus a respirer mais il a quand meme une clope à la main, tout va bien.