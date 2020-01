A propos du site : Bonne année 2020 ! 🥳 Posté par Koreus Je vous souhaite à tous une très heureuse et joyeuse année 2020.

Comme tous les ans, c’est l’heure du bilan pour le Top Membres



Petite nouveauté en 2019 avec le classement, puisque le karma est pris en compte. Merci à tous votre participation dans le forum et dans les commentaires. Voici les résultats :



1 - Skwatek (11491 points)



Encore une fois, Skwatek surclasse tout le monde, et il signe une 8e année consécutive à la tête du classement.

Bravo à toi, Lance peut aller se rhabiller.



2 - Kilroy1 (5890)



Première apparition de Kilroy1 dans le classement et il finit à la deuxième place, bravo !

Il a attendu 7 ans après son inscription pour proposer des articles dans le forum. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour participer



3 - Xouma (5512)



Xouma avait déjà fait sensation l'année dernière en terminant 5e, alors qu'il venait de s'inscrire.

Il confirme en beauté en 2019 avec cette 3e place.



4 - CrazyCow (4470)



3e année consécutive pour CrazyCow dans le classement et quatre places de mieux, bravo !

Sur le podium en 2020 ?



5 - TomBomb (4301)



C'est une pluie de karma qui est tombée sur TomBomb cette année, et cela lui a permis de décrocher une 5e place dans le classement.



6 - Alex333 (4149)



J'avais prédit une marche sur le podium pour Alex333, qui avait fini 2e l'année dernière.

Je n'avais pas vu juste, mais il s'en sort bien avec cette 6e place.



7 - PurLio (3763)



PurLio a 14 ans d'ancienneté sur le site, inscrit en 2006, c'est sa première année dans le top 10.

Sa recette : quelques articles avec une pincée de karma.



8 - Yazguen (3714)



Vous avez été nombreux à voter pour ses commentaires et ses posts dans le forum, voilà le résultat.

Une première apparition dans le top 10 pour Yazguen et une 8e place !



9 - koikoi_koi (3636)



Quoi quoi quoi, qu'est ce que je vois là , une 8e place pour le Koluche du site.

Merci le karma et merci à toi pour tous tes petits posts humoristiques.



10 - Croc63 (3501)



Encore une fois, Croc63 ferme la marche du classement. Et comme l'année dernière, il rate de peu la 9e place.

J'espère que ta retraite se passe bien





Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et votre participation. Très bonne année 2020 !

carpet_bombing Je masterise ! Inscrit le: 12/5/2015 Envois: 3290 Karma: 1883 Re: Bonne année 2020 ! 🥳 Re: Bonne année 2020 ! 🥳 0 Ça fait un bail qu'on ne le voit plus croc63 !



Peut être qu'il hiberne !?



PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10338 Karma: 8851 En ligne ! Re: Bonne année 2020 ! 🥳 Re: Bonne année 2020 ! 🥳 1 Oulah, ça en fait des émotions



Bon, je vous rassure, j'ai quand même eu plus d’émotions avec l'accouchement



Bon, je vous rassure, j'ai quand même eu plus d'émotions avec l'accouchement



En tout cas, merci @Koreus pour la dédicace et merci à ceux qui me balancent autant de karma tout au long de l'année, c'est aussi grâce à vous. Oui, et à vous aussi ceux qui me downvotent, en ce jour empli de joie, je vous pardonne Quelle joie d'intégrer enfin ce top 10, après autant d'années ! Joie d'autant plus forte qu'en ce jour de l'an, pour la troisième fois, je suis devenu papaOulah, ça en fait des émotionsBon, je vous rassure, j'ai quand même eu plus d'émotions avec l'accouchementEn tout cas, merci @pour la dédicace et merci à ceux qui me balancent autant de karma tout au long de l'année, c'est aussi grâce à vous. Oui, et à vous aussi ceux qui me downvotent, en ce jour empli de joie, je vous pardonne CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 13261 Karma: 14961 Re: Bonne année 2020 ! 🥳 Re: Bonne année 2020 ! 🥳 0