Vidéo : Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis roulant pendant 100 jours Posté par Koreus

Dans son sous-sol, un homme s'est amusé à reproduire une chorégraphie d'OK Go sur un tapis roulant sur une période de 100 jours.



Vidéo (3mn13s) : La chorégraphie OK Go sur un tapis de course pendant 100 jours





Auteur Conversation Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 959 Karma: 1143 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 4 Allez next video.. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2955 Karma: 4211 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 1 qu est ce que je fais de maniere quotidienne et à la même heure?? Faut absolument que je trouves moi aussi une idée pourries a exploiter pandant 365 jours que je puisses filmer...voyonsqu est ce que je fais de maniere quotidienne et à la même heure?? bobolebobo Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2013 Envois: 95 Karma: 157 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 0 Jinroh il me tarde de voir ta video en article il me tarde de voir ta video en article TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3090 Karma: 12767 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 1 Quand t'as 4 mecs qui font le truc de manière coordonnée, c'est plutôt pas trop mal. Mais là, le mec tout seul, c'est un peu la loose, non ? chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 601 Karma: 740 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 4 Bon ça ma gavé au bout de 10 sec . -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 2996 Karma: 835 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 0 Ça se regarde, et avec un peu d'humour. Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 324 Karma: 989 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 0 Plusieurs questions me taraudent (et c'est déjà beaucoup trop pour un 2 janvier):

- Le mec a une garde-robe lui permettant de changer de fringues tous les jours pendant 100 jours? (j'ai déjà du mal à trouver des slips différents pour faire toute la semaine...)

- Qui ici possède 4 tapis de courses dans son sous-sol et A QUOI CA SERT? Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 150 Karma: 304 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 0

@Jinroh

Faut absolument que je trouves moi aussi une idée pourries a exploiter pandant 365 jours que je puisses filmer...voyons qu est ce que je fais de maniere quotidienne et à la même heure??



le p'tit pipi du matin ?

j'ai hâte de voir ta vidéo Citation :le p'tit pipi du matin ?j'ai hâte de voir ta vidéo Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2955 Karma: 4211 Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... Re: Il reproduit la chorégraphie de OK Go sur un tapis ro... 0 @Etniqs @bobolebobo si vraiment vous voulez aidez moi a acheter une camera sous-marine et des pruneaux...

@Etniqs @bobolebobo si vraiment vous voulez aidez moi a acheter une camera sous-marine et des pruneaux...

@Framby peut être est il coach sportif??