Vidéo : Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon Posté par Koreus

Attention Spoilers Avengers

A Sydney le soir du réveillon, un internaute a regardé Avengers Endgame et a parfaitement synchronisé la scène « Je suis Iron Man » avec le début de la nouvelle année.



Vidéo (46s) : Le meilleur moment pour regarder Avengers : Endgame

docteurweb Je suis accro Inscrit le: 1/1/2005 Envois: 1083 Karma: 371 Re: Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon 0 I...am...spoilerman Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2105 Karma: 2262 Re: Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon 0 I am Deuze. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2493 Karma: 6292 En ligne ! Re: Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon 3 Pour moi le meilleur moment pour le regarder c'est le 30 février Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 325 Karma: 990 Re: Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon 0 J'ai vu que la même chose se faisait avec la guerre des étoiles (épisode 4) et la destruction de l'étoile de la mort. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1123 Karma: 925 Re: Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon 0



^^



Afficher le spoil Prends un Curly ! Quand t'as pas d'amis...^^ Krazmots Je viens d'arriver Inscrit le: 12/12/2016 Envois: 54 Re: Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon 0 ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1313 Karma: 2197 Re: Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon 0



Un feu d'artifice c'est tout ce qui leur manquait ! Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 372 Karma: 830 En ligne ! Re: Regarder Avengers Endgame le soir du réveillon 0 J'estime qu'à partir d'un certain moment c'est plus du spoil x) Celui qui se plaint d'être spoil avait tout le temps de regarder le film (légalement ou pas) ces 8 derniers mois (celui qui me dit qu'il avait pas le temps bah c'est plus de la mauvaise fois à ce niveau je pense)

Celui qui se plaint d'être spoil avait tout le temps de regarder le film (légalement ou pas) ces 8 derniers mois (celui qui me dit qu'il avait pas le temps bah c'est plus de la mauvaise fois à ce niveau je pense)