Vidéo : Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant une cérémonie (Pakistan) Posté par Skwatek

Des zébus hors de contrôle s'enflamment brièvement pendant une cérémonie au Pakistan.







Vidéo (29s) : Des zébus s'enflamment pendant une cérémonie





Sur le même sujet :

Vidéo : Feu de sapin vite maîtrisé au Set Club Vidéo : Un zébu endormi sous un train Vidéo : Un zébu plonge dans une rivière Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 753 Karma: 1861 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 5 Ils s'enflamment...Normal, en 2020, les zébus tannent

13 commentaires Auteur Conversation corto81 Je suis accro Inscrit le: 21/6/2014 Envois: 753 Karma: 1861 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 5 Ils s'enflamment...Normal, en 2020, les zébus tannent gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1336 Karma: 1027 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0 Il n'y a pas un motard pour les aider à rattraper leurs montures ? gnarf2 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 53 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0 Que ferions-nous sans nos ecrans?

Des trucs comme-ca. koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6561 Karma: 16430 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 2 "en percutant un casserole d'huile chaude"

Ils ont frit, ils ont tout compris Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4595 Karma: 4439 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0

Ah la vache ! TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3091 Karma: 12767 En ligne ! Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0 Moi aussi quand zénu je fais n'awak...



Plus sérieusement : pauvres bêtes. Elles ont pas l'air d'êtres très contentes d'être attachées ensemble. Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 2957 Karma: 4219 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0 Et tous ça sans alcool!!! lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 110 Karma: 235 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0 Et quand zébu, zébu soif McMatrix Je m'installe Inscrit le: 12/3/2008 Envois: 337 Karma: 285 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 2 Interville au Pakistan, c'est un autre niveau ! poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1865 Karma: 362 Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0 Vidéo de l'année ! ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1315 Karma: 2199 En ligne ! Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0 Michael Bay, sors de cette casserole ! ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1315 Karma: 2199 En ligne ! Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... Re: Des zébus hors de contrôle s'enflamment pendant ... 0

@gazeleau

Il n'y a pas un motard pour les aider à rattraper leurs montures ?



si mais il a plus de moto... Citation :si mais il a plus de moto... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.